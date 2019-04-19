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В Україні з’явилося три нових свята

Три свята – День піхоти, День резервіста і День сержанта ЗСУ – встановив своїми указами президент Петро Порошенко.

В Україні з’явилося три нових свята

День піхоти буде відзначатися 6 травня, День резервіста – 18 травня і День сержанта Збройних Сил України – 18 листопада.

Президент Петро Порошенко підписав 19 квітня укази про встановлення трьох нових свят.

Вони набувають чинності з дня опублікування.

Читайте: Державні свята України – календар на 2019 рік

Найближчим часом в Україні також з’явиться День свободи совісті та віросповідання, з датою якого ще не визначилися.

Джерело: Адміністрація Президента

Фото: Міноборони

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