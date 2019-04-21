Факти ICTV зібрали привітання світових дипломатів, які висловили побажання Володимирові Зеленському.

Опубліковані результати виборів президента за даними екзит-полу.

Лідером другого туру виборів 2019 з результатом 73,2%став Володимир Зеленський. Друге місце зайняв Петро Порошенко з показником – 25,3%.

Представники світової дипломатії висловили свої вітання Володимиру Зеленському, який за попередніми даними перемагає у другому турі президентських виборів.

Світова спільнота зазначила, що ці вибори стали показником демократії в Україні. Політики висловили надію на плідну співпрацю з новим президентом Володимиром Зеленським.

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