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Факти / Україна / Політика

Україна демонструє силу демократії: світ вітає Зеленського

Факти ICTV зібрали привітання світових дипломатів, які висловили побажання Володимирові Зеленському.

Україна демонструє силу демократії: світ вітає Зеленського

Опубліковані результати виборів президента за даними екзит-полу.

Лідером другого туру виборів 2019 з результатом 73,2%став Володимир Зеленський. Друге місце зайняв Петро Порошенко з показником  – 25,3%.

Представники світової дипломатії висловили свої вітання Володимиру Зеленському, який за попередніми даними перемагає у другому турі президентських виборів.

Світова спільнота зазначила, що ці вибори стали показником демократії в Україні. Політики висловили надію на плідну співпрацю з новим президентом Володимиром Зеленським.

Читайте: Другий тур виборів президента України 2019 (ОНЛАЙН)

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