PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Голова СБУ Грицак подав у відставку

Голова СБУ Василь Грицак подав рапорт про своє звільнення з посади.

Василь Грицак

Голова СБУ Василь Грицак подав на розгляд новообраному президенту Володимиру Зеленському рапорт про звільнення з посади.

Він повідомив, що у встановленому військовими статутами порядку відповідні рапорти про звільнення із займаних посад складені усіма заступниками голови СБУ та членами команди.

Читайте: День звільнень: хто подав у відставку напередодні інавгурації Зеленського

Василь Грицак додав, що робить це щиро, усвідомлюючи право нового президента України ініціювати кадрові зміни у керівництві.

Чинний склад СБУ залишатиметься на посадах, допоки Верховна Рада і президент у встановленому порядку не призначать нового очільника.

Нагадаємо, раніше заступник глави СБУ Павло Демчина подав у відставку.

Джерело: СБУ

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

180 топ-чиновникам можуть заборонити виїзд із України – суд відкрив справу
Під Києвом знайшли арсенал озброєння для бомбардувальників
У Борисполі затримали вантаж з наркотиками на $1 млн
Спецслужби РФ готували теракт на арсеналі ЗСУ
Спецпризначенці в Україні: де навчаються і як тренуються
Зеленський не оголосить кандидатури на посади голів СБУ, ГПУ та МЗС до інавгурації
Серія “мінувань” в Україні продовжується: більше 90 повідомлень за тиждень
Матіос показав цінник на злив баз даних правоохоронців
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка