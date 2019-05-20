Голова СБУ Василь Грицак подав рапорт про своє звільнення з посади.

Голова СБУ Василь Грицак подав на розгляд новообраному президенту Володимиру Зеленському рапорт про звільнення з посади.

Він повідомив, що у встановленому військовими статутами порядку відповідні рапорти про звільнення із займаних посад складені усіма заступниками голови СБУ та членами команди.

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Василь Грицак додав, що робить це щиро, усвідомлюючи право нового президента України ініціювати кадрові зміни у керівництві.

Чинний склад СБУ залишатиметься на посадах, допоки Верховна Рада і президент у встановленому порядку не призначать нового очільника.

Нагадаємо, раніше заступник глави СБУ Павло Демчина подав у відставку.