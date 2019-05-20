Президент України Володимир Зеленський склав присягу українському народу під час церемонії інавгурації.

У Києві у Верховній Раді обраний президент України Володимир Зеленський склав присягу українському народу під час церемонії інавгурації.

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– Я, Володимир Зеленський, волею народу обраний президентом України, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні. Зобов’язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут українського народу, обстоювати права і свободи громадян, додержуватися Конституції України і законів України, виконувати свої обов’язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет України у світі, – виголосив Зеленський.

Нагадаємо, у зв’язку з інавгурацією у Києві перекриють низку вулиць.