Інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського відбудеться на урочистому засіданні Верховної Ради 20 травня о 10.00.

Коли інавгурація Зеленського

Народні депутати проголосували за проект постанови (10252), яка призначає проведення інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського 20 травня на 10.00.

За цю дату, яку запропонував позафракційний депутат Віталій Купрій, проголосували 315 народних депутатів на засіданні 16 травня.

Як пройде інавгурація Зеленського

О 10.00 20 травня на урочистому засіданні Верховної Ради Володимир Зеленський буде приведений до присяги перед українським народом главою Конституційного суду.

Зеленський повинен буде покласти руку на Конституцію України і, за бажанням, на Пересопницьке Євангеліє. При цьому новий президент виголосить текст присяги. Потім він підпише його і передасть голові КС.

Текст підписаної присяги передається голові Верховної Ради. Далі голова Центрвиборчкому вручає главі держави посвідчення, а голова КС символи президентської влади – булаву, печатку і нагрудний знак.

Після цього президент виступає з парламентської трибуни зі зверненням до українського народу (інавгураційною промовою).

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Де дивитися інавгурацію Зеленського

Трансляцію інавгурації Володимира Зеленського можна буде подивитися на сторінці Фактів ICTV у Facebook і на нашому каналі в YouTube.

Рада затвердила дату проведення інавгурації

Як повідомлялося, у штабі Зеленського заявляють, що обрана дата інавгурації створить проблеми для іноземних гостей і жителів Києва.