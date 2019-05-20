У зв’язку з інавгурацією новообраного президента Володимира Зеленського у Києві перекрили низку вулиць.

20 травня у Києві обмежили рух по деяких вулицях у зв’язку з прибуттям численних міжнародних делегацій і гостей на інавгурацію Володимира Зеленського.

Обмеження руху у центрі столиці.

З 7.00 19 травня і до закінчення заходів обмежили рух по вулиці Липській. Проїзд обмежено від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутської.

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20 травня з 6.00 рух транспорту обмежили на:

Набережному шосе – від мосту Патона до Дніпровського узвозу;

Дніпровському узвозі – від Набережного шосе до Паркової дороги;

алеї Герої Крут – від площі Андрія Первозванного до площі Слави;

проспекті Бажана – від Харківської площі до Південного шляхопроводу;

Наддніпрянському шосе – від Південного шляхопроводу до моста Патона;

вулиці Шовковичній – від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Басейної;

вулиці Круглоуніверситетській – від Бессарабської площі до вулиці Лютеранської;

вулиці Лютеранській – від вулиці Шовковичної до вулиці Хрещатик;

вулиці Городецького – від вулиці Хрещатик до вулиці Ольгинської;

вулиці Ольгинській – від площі Івана Франка до вулиці Інститутської;

вулиці Інститутській – від вулиці Хрещатик до Кріпосного провулку;

вулиці Івана Мазепи – від площі Слави до метро Арсенальна;

вулиці Михайла Грушевського – від вулиці Московської до Петровської алеї;

Парковій дорозі – від вулиці Михайла Грушевського до алеї Героїв Крут;

Кріпосному провулку – від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутської;

вулиці Липській – від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Пилипа Орлика;

вулиці Садовій – від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутської;

вулиці Пилипа Орлика – від вулиці Шовковичної до вулиці Академіка Богомольця;

вулиці Академіка Богомольця – від вулиці Пилипа Орлика до вулиці Шовковичної.









Інавгурація Зеленського: у Києві обмежили рух транспорту (КАРТА) / 2 фотографии

До слова, у команді новообраного президента Володимира Зеленського розповіли про особливості проведення інавгурації.