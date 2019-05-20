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Факти / Україна

Інавгурація Зеленського: у Києві обмежили рух транспорту (КАРТА)

У зв’язку з інавгурацією новообраного президента Володимира Зеленського у Києві перекрили низку вулиць.

Інавгурація Зеленського: у Києві обмежили рух транспорту (КАРТА)

20 травня у Києві обмежили рух по деяких вулицях у зв’язку з прибуттям численних міжнародних делегацій і гостей на інавгурацію Володимира Зеленського.

Обмеження руху у центрі столиці.

З  7.00 19 травня і до закінчення заходів обмежили рух по вулиці Липській. Проїзд  обмежено від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутської.

Читайте: Інавгурація Зеленського (ОНЛАЙН)

20 травня з 6.00 рух транспорту обмежили на:

  • Набережному шосе – від мосту Патона до Дніпровського узвозу;
  • Дніпровському узвозі – від Набережного шосе до Паркової дороги;
  • алеї Герої Крут – від площі Андрія Первозванного до площі Слави;
  • проспекті Бажана – від Харківської площі до Південного шляхопроводу;
  • Наддніпрянському шосе – від Південного шляхопроводу до моста Патона;
  • вулиці Шовковичній – від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Басейної;
  • вулиці Круглоуніверситетській – від Бессарабської площі до вулиці Лютеранської;
  • вулиці Лютеранській – від вулиці Шовковичної до вулиці Хрещатик;
  • вулиці Городецького – від вулиці Хрещатик до вулиці Ольгинської;
  • вулиці Ольгинській – від площі Івана Франка до вулиці Інститутської;
  • вулиці Інститутській – від вулиці Хрещатик до Кріпосного провулку;
  • вулиці Івана Мазепи – від площі Слави до метро Арсенальна;
  • вулиці Михайла Грушевського – від вулиці Московської до Петровської алеї;
  • Парковій дорозі – від вулиці Михайла Грушевського до алеї Героїв Крут;
  • Кріпосному провулку – від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутської;
  • вулиці Липській – від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Пилипа Орлика;
  • вулиці Садовій – від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутської;
  • вулиці Пилипа Орлика – від вулиці Шовковичної до вулиці Академіка Богомольця;
  • вулиці Академіка Богомольця – від вулиці Пилипа Орлика до вулиці Шовковичної.
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Інавгурація Зеленського: у Києві обмежили рух транспорту (КАРТА) / 2 фотографии

До слова, у команді новообраного президента Володимира Зеленського розповіли про особливості проведення інавгурації.

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