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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Транзит газу через Україну: РФ відмовилася від переговорів

Тристоронні переговори щодо транзиту газу через територію України не відбудуться у травні через відмову від участі Росією.

Транзит газу через Україну: РФ відмовилася від переговорів

Росія відмовилася від участі у тристоронніх переговорах щодо транзиту газу через територію України у травні. При цьому російська сторона також не узгодила переговори на червень.

За словами виконавчого директора Нафтогазу Юрія Вітренка, Москва свідомо затягує процес, виправдовуючись нібито впливом виборів президента в Україні.

У Нафтогазі припускають, що Росія чекає на рішення Данії щодо Північного потоку-2, після якого стане зрозуміло, чи зможе газопровід запрацювати з 1 січня 2020 року, як заплановано.

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– Для України важливо мати можливість скористатися передбаченим у транзитному контракті правом на перегляд тарифу у 2018-2019 роках для отримання компенсації за прискорену амортизацію і знецінення української газотранспортної системи, як наслідок втрати транзиту з 2020 року. Відповідні позовні вимоги поки що визначено на рівні 11-14 мільярдів, – зазначив Вітренко.

Нагадаємо, Україна порахувала збитки у разі припинення транзиту російського газу через нашу країну.

Фото: Dreamstime

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