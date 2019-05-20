Учасники ЗНО 2019 писатимуть тестування з 11 предметів. Факти ICTV публікують розклад ЗНО з усіх предметів та дати оприлюднення їх результатів.
ЗНО 2019 розпочнеться 21 травня з математики і завершиться у червні тестуванням з хімії.
Розклад ЗНО 2019
- 21 травня – математика;
- 23 травня – українська мова та література;
- 27 травня – іспанська, німецька, французька мови;
- 28 травня – англійська мова;
- 30 травня – фізика;
- 4 червня – історія України;
- 6 червня – біологія;
- 11 червня – географія;
- 13 червня – хімія.
Коли результати ЗНО
- Математика, українська мова та література, фізика – не пізніше 14 червня 2019 року.
- Оголошення результатів з іноземних мов та біології – не пізніше 20 червня 2019 року.
- Результати з історії України, географії та хімії – не пізніше 25 червня 2019 року.
Розгляд апеляційних заяв щодо результатів зовнішнього незалежного оцінювання розпочнеться з дня офіційного оголошення результатів.
Читайте: Реєстрація на додаткову сесію ЗНО 2019 – дати
Апеляційні заяви від учасників тестування, яких не задовольнили отримані результати ЗНО, будуть розглядатись, починаючи з дня оголошення результатів кожного тесту.
Нагадаємо, тепер учасники ЗНО можуть отримувати на свій смартфон розклад, адреси пунктів, а також результати тестування. Для них створено мобільний додаток Моє ЗНО, який просто треба завантажити на телефон.
Джерело: УЦОЯО