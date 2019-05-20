Учасники ЗНО 2019 писатимуть тестування з 11 предметів. Факти ICTV публікують розклад ЗНО з усіх предметів та дати оприлюднення їх результатів.

ЗНО 2019 розпочнеться 21 травня з математики і завершиться у червні тестуванням з хімії.

Розклад ЗНО 2019

21 травня – математика;

23 травня – українська мова та література;

27 травня – іспанська, німецька, французька мови;

28 травня – англійська мова;

30 травня – фізика;

4 червня – історія України;

6 червня – біологія;

11 червня – географія;

13 червня – хімія.

Коли результати ЗНО

Математика, українська мова та література, фізика – не пізніше 14 червня 2019 року.

Оголошення результатів з іноземних мов та біології – не пізніше 20 червня 2019 року.

Результати з історії України, географії та хімії – не пізніше 25 червня 2019 року.

Розгляд апеляційних заяв щодо результатів зовнішнього незалежного оцінювання розпочнеться з дня офіційного оголошення результатів.

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Апеляційні заяви від учасників тестування, яких не задовольнили отримані результати ЗНО, будуть розглядатись, починаючи з дня оголошення результатів кожного тесту.

Нагадаємо, тепер учасники ЗНО можуть отримувати на свій смартфон розклад, адреси пунктів, а також результати тестування. Для них створено мобільний додаток Моє ЗНО, який просто треба завантажити на телефон.