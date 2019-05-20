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Факти / Україна / Суспільство

ЗНО 2019: графік проведення зовнішнього оцінювання

Учасники ЗНО 2019 писатимуть тестування з 11 предметів. Факти ICTV публікують розклад ЗНО з усіх предметів та дати оприлюднення їх результатів.

ЗНО 2019: графік проведення зовнішнього оцінювання

ЗНО 2019 розпочнеться 21 травня з математики і завершиться у червні тестуванням з хімії.

Розклад ЗНО 2019 

  • 21 травня – математика;
  • 23 травня – українська мова та література;
  • 27 травня – іспанська, німецька, французька мови;
  • 28 травня – англійська мова;
  • 30 травня – фізика;
  • 4 червня – історія України;
  • 6 червня – біологія;
  • 11 червня – географія;
  • 13 червня – хімія.

Коли результати ЗНО 

  • Математика, українська мова та література, фізика – не пізніше 14 червня 2019 року.
  • Оголошення результатів з іноземних мов та біології – не пізніше 20 червня 2019 року.
  • Результати з історії України, географії та хімії – не пізніше 25 червня 2019 року.

Розгляд апеляційних заяв щодо результатів зовнішнього незалежного оцінювання розпочнеться з дня офіційного оголошення результатів.

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Апеляційні заяви від учасників тестування, яких не задовольнили отримані результати ЗНО, будуть розглядатись, починаючи з дня оголошення результатів кожного тесту.

Нагадаємо, тепер учасники ЗНО можуть отримувати на свій смартфон розклад, адреси пунктів, а також результати тестування. Для них створено мобільний додаток Моє ЗНО, який просто треба завантажити на телефон.

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