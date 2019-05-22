Вже з 2020 року Росія може припинити транзит газу через Україну. Андрій Коболєв в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV розповів, які складнощі з укладанням нового контракту, як Україна готується до припинення транзиту та чи вплине це на споживачів.

Щорічно Україна отримує близько $3 млрд від транзиту російського газу до ЄС. Втім, вже з 2020 року вітчизняна газотранспортна система може зазнати кризи – 31 грудня 2019 року закінчується термін дії контракту між Нафтогазом та Газпромом.

Росія неодноразово говорила, що не буде підписувати контракт з Україною на транзит блакитного палива, тому Нафтогаз прогнозує можливий шантаж з боку Газпрому.

Як Україна готується до так званого нульового транзиту та чи є шанси уникнути чергової блокади Кремля, в ексклюзивному інтерв’ю журналісту Фактів ICTV Олексію Савіцькому розповів голова правління НАК Нафтогаз України Андрій Коболєв.

Залучаючи міжнародних партнерів і подаючи позови до міжнародних судів, Україна може домогтись збереження транзиту.

Нещодавно Нафтогаз подав позов до Стокгольмського трибуналу, вимагаючи компенсацію за втрату цінності української газотранспортної системи у випадку, якщо контракт не буде підписано. Це, за словами Коболєва, змусило Росію змінити риторику.

Втім, Нафтогаз розглядає всі варіанти, а тому готується до сценарію з “нульовим транзитом”.

– Збільшуємо запаси газу в підземних сховищах і готуємо ГТС до роботи в реверсному режимі. Ми розрахували, що для підтримання тиску у випадку повної зупинки транзиту потрібно не менше 20 млрд кубометрів. Наразі в сховища закачали вже понад 10 млрд кубів. Щодоби закачуємо ще приблизно 60 млн кубів, – звітує Коболєв.

Окрім того, Нафтогаз готується до анбандлінгу – відділення від Нафтогазу діяльності з транспортування газу. Таким чином, буде утворений незалежний системний оператор.

Отож, запевняє голова Нафтогазу, якщо ці умови будуть виконані, українському споживачу не загрожуватиме газова криза:

– Якщо Україна правильно підготується, буде достатньо газу в підземках, буде створений ефективний оператор української ГТС – тоді переживати немає за що.

Від Росії можна очікувати чого завгодно. Україна активно готується до найгірших сценаріїв, і це найкращий запобіжник від можливого шантажу з боку Кремля:

– Наша готовність і наша здатність пережити кризу суттєво зменшить бажання російської сторони цю кризу створювати, – впевнений Андрій Коболєв.

Детальніше про те, яким чином Нафтогаз та уряд проводитимуть анбандлінг і за яких умов відбудуться тристоронні переговори за участю України та Росії, дивіться у відеоінтерв’ю.