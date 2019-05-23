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Факти / Україна / Суспільство

У Києві відключать гарячу воду – список вулиць по районах

У столиці без гарячої води залишаться сім районів. У Київтеплоенерго стверджують, що воду повернуть наприкінці травня.

У Києві відключать гарячу воду – список вулиць по районах

У Києві без гарячої води залишаться сотні будинків.

З 13 травня комунальники починають планові відключення гарячого водопостачання в семи районах: Оболонському, Шевченківському, Подільському, Голосіївському, Печерському та Дарницькому. 

– У Києві тривають планові гідравлічні випробування для підготовки теплових мереж до роботи в осінньо-зимовий період, – повідомляє прес-служба Київтеплоенерго.

З 13-14 травня працівники Київтеплоенерго будуть випробовувати мережі на гідравлічну щільність на чотирьох теплоджерелах. Гідравлічні випробування на окремій ділянці триватимуть щонайменше 14 днів.

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Від сьогодні і до 27 травня гарячу воду відключать у таких районах:

  • Оболонський район

Де в Оболонському районі вимкнуть гарячу воду

  • Подільський район

Де в Подільському районі вимкнуть гарячу воду

З 14 до 28 травня гаряче водопостачання призупинять в:

  • Шевченківському районі

Де в Шевченківському районі вимкнуть гарячу воду

  • Голосіївському районі

Де у Голосіївському районі вимкнуть гарячу воду

  • Солом’янському районі

Де в Солом’янському районі вимкнуть гарячу воду

  • Печерському районі

Де в Печерському районі вимкнуть гарячу воду

  • Дарницькому районі

Де у Дарницькому районі вимкнуть гарячу воду

Нагадаємо, 26 травня на день Києва відкриють міст, який з’єднує Володимирську гірку та арку Дружби Народів.

Джерело: КП Київтеплоенерго

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