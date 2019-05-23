У столиці без гарячої води залишаться сім районів. У Київтеплоенерго стверджують, що воду повернуть наприкінці травня.
У Києві без гарячої води залишаться сотні будинків.
З 13 травня комунальники починають планові відключення гарячого водопостачання в семи районах: Оболонському, Шевченківському, Подільському, Голосіївському, Печерському та Дарницькому.
– У Києві тривають планові гідравлічні випробування для підготовки теплових мереж до роботи в осінньо-зимовий період, – повідомляє прес-служба Київтеплоенерго.
З 13-14 травня працівники Київтеплоенерго будуть випробовувати мережі на гідравлічну щільність на чотирьох теплоджерелах. Гідравлічні випробування на окремій ділянці триватимуть щонайменше 14 днів.
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Від сьогодні і до 27 травня гарячу воду відключать у таких районах:
- Оболонський район
Де в Оболонському районі вимкнуть гарячу воду
- Подільський район
Де в Подільському районі вимкнуть гарячу воду
З 14 до 28 травня гаряче водопостачання призупинять в:
- Шевченківському районі
Де в Шевченківському районі вимкнуть гарячу воду
- Голосіївському районі
Де у Голосіївському районі вимкнуть гарячу воду
- Солом’янському районі
Де в Солом’янському районі вимкнуть гарячу воду
- Печерському районі
Де в Печерському районі вимкнуть гарячу воду
- Дарницькому районі
Де у Дарницькому районі вимкнуть гарячу воду
Нагадаємо, 26 травня на день Києва відкриють міст, який з’єднує Володимирську гірку та арку Дружби Народів.
Джерело: КП Київтеплоенерго