Почесний патріарх Філарет не виконуватиме три умови томосу, наданого Вселенським патріархом.

За словами почесного патріарха Філарета, через томос ПЦУ залежить від Константинополя майже так само, як УПЦ МП від Москви.

Ієрарх зазначив, що не виконуватиме умови томосу щодо переходу закордонних парафій колишньої УПЦ КП до складу Вселенського патріархату.

Він також відмовляється від заборони варити миро та вирішувати конфліктні ситуації внутрішнього характеру за погодженням з Фанаром.

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За словами Філарета, причин для розколу немає. Він висловив бажання, щоб Київський патріархат для України існував як патріархат, а поза її межами, як написано в томосі, це була б митрополія.

Почесний патріарх також зауважив, якби Київський патріархат та Українська автокефальна православна церква знали зміст томосу, то не погодились би з ними.

Раніше Факти ICTV писали про те, що Філарет прагне відновлення Київського патріархату.

Джерело: Настоящее время