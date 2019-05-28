У Мінекономрозвитку прогнозують зростання комунальних тарифів протягом наступних чотирьох років, але не такими темпами, як передбачалося раніше.

Згідно з квітневим консенсус-прогнозом Мінекономрозвитку на 2019-2022 роки, експерти очікують зростання тарифів на газ:

2019 рік – на 15%;

2020 рік – на 20%;

2021 рік – на 14%;

2022 рік – на 10%.

У грудні 2018 року прогноз зростання цін на газ виглядав дещо інакше: 2019 рік – на 15%, 2020 рік – на 18% та 2021 рік – на 15%.

Зростання тарифів на гарячу воду та опалення:

2019 рік – на 20% (у грудневому прогнозі – на 10%);

2020 рік – на 15% (так само);

2021 рік – на 11,5% (15%);

2022 рік – на 10%.

Зростання тарифів на електроенергію:

2019 рік – на 15% (у грудневому прогнозі – на 20%);

2020 рік – на 18,9% (на 19,5%);

2021 рік – на 20% (так само);

2022 рік – на 7%.

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До слова, з травня 2019 року в Україні ввели нарахування пені за несвоєчасну оплату комунальних послуг.