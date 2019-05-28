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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Як зростуть комунальні тарифи до 2022 – прогноз

У Мінекономрозвитку прогнозують зростання комунальних тарифів протягом наступних чотирьох років, але не такими темпами, як передбачалося раніше.

Тарифи

Згідно з квітневим консенсус-прогнозом Мінекономрозвитку на 2019-2022 роки, експерти очікують зростання тарифів на газ:

  • 2019 рік – на 15%;
  • 2020 рік – на 20%;
  • 2021 рік – на 14%;
  • 2022 рік – на 10%.

У грудні 2018 року прогноз зростання цін на газ виглядав дещо інакше: 2019 рік – на 15%, 2020 рік – на 18% та 2021 рік – на 15%.

Зростання тарифів на гарячу воду та опалення:

  • 2019 рік – на 20% (у грудневому прогнозі – на 10%);
  • 2020 рік – на 15% (так само);
  • 2021 рік – на 11,5% (15%);
  • 2022 рік – на 10%.

Зростання тарифів на електроенергію:

  • 2019 рік – на 15% (у грудневому прогнозі – на 20%);
  • 2020 рік – на 18,9% (на 19,5%);
  • 2021 рік – на 20% (так само);
  • 2022 рік – на 7%.

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До слова, з травня 2019 року в Україні ввели нарахування пені за несвоєчасну оплату комунальних послуг.

Джерело: Мінекономрозвитку

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