Вибори у Верховну Раду відбудуться 21 липня 2019 року. Що сказано в законі про вибори депутатів у Верховну Раду – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

23 травня був опублікований і набув чинності указ президента України Володимира Зеленського, який достроково припинив повноваження парламенту та призначив вибори на 21 липня.

Згідно з українським законодавством, Верховна Рада складається із 450 народних депутатів. 225 із них обираються за партійними списками, 225 – на мажоритарних округах.

До парламенту потрапляють партії, які отримують на виборах 5% голосів.

Право голосу на виборах депутатів мають громадяни України, яким на день голосування виповнилося 18 років.

Підставою реалізації виборцем свого права голосу на виборах є його включення до списку виборців на виборчій дільниці.

Читайте: Мажоритарна виборча система – у чому особливість

Виборець може використати право голосу тільки на одній виборчій дільниці, де він включений до списку.

Депутатом може бути обраний громадянин України, який на день виборів досяг 21 року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п’яти років.

Не може бути висунутий кандидатом й обраний депутатом громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину.

Етапи виборчого процесу

висування кандидатів у депутати;

утворення виборчих комісій (крім Центральної виборчої комісії);

реєстрація кандидатів у депутати;

проведення передвиборної агітації;

утворення спеціальних виборчих дільниць, що існують на тимчасовій основі;

складання списків виборців, їх перевірка та уточнення;

голосування;

підрахунок голосів виборців та встановлення підсумків голосування;

встановлення результатів виборів депутатів та їх офіційне оприлюднення;

припинення повноважень окружних та дільничних виборчих комісій.

Виборчий процес завершується через 15 днів після дня офіційного оприлюднення результатів.

Вибори фінансуються винятково за рахунок Державного бюджету України та коштів виборчих фондів партій.

Фінансування передвиборних агітаційних заходів чи матеріалів з інших джерел забороняється.

Про вибори народних депутатів України : Закон України від 17.11.2011 № 4061-VI

Повторні та проміжні вибори депутатів можуть проводитися одночасно з всеукраїнським чи місцевим референдумом, виборами президента України, виборами депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

До слова, як перевірити себе у списку виборців для голосування на позачергових парламентських виборах – читайте в матеріалі Фактів ICTV.