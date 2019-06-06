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Опозиційна платформа – За життя оприлюднила список кандидатів на вибори в Раду

Партія Опозиційна платформа – За життя оприлюднила список кандидатів, які підуть на вибори до Верховної Ради.

Опозиційна платформа – За життя оприлюднила список кандидатів на вибори в Раду

На з’їзді політичної партії Опозиційна платформа – За життя 6 червня оприлюднили список кандидатів, які підуть на дострокові парламентські вибори.

Читайте: Різниця між відкритими і закритими списками – все про вибори в Раду

У першу десятку списку увійшли Юрій Бойко, Вадим Рабинович, Віктор Медведчук, Наталія Королевська, Сергій Льовочкін, Нестор Шуфрич, Василь Німченко, Сергій Ларін, Сергій Дунаєв та Тарас Козак.

Раніше Факти ICTV писали, що таке партійні списки та за яким принципом вони формуються.

Фото: Опозиційна платформа – За життя

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