Партія Опозиційна платформа – За життя оприлюднила список кандидатів, які підуть на вибори до Верховної Ради.
На з’їзді політичної партії Опозиційна платформа – За життя 6 червня оприлюднили список кандидатів, які підуть на дострокові парламентські вибори.
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У першу десятку списку увійшли Юрій Бойко, Вадим Рабинович, Віктор Медведчук, Наталія Королевська, Сергій Льовочкін, Нестор Шуфрич, Василь Німченко, Сергій Ларін, Сергій Дунаєв та Тарас Козак.
Раніше Факти ICTV писали, що таке партійні списки та за яким принципом вони формуються.
Фото: Опозиційна платформа – За життя
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