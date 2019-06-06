У мережі з’явилося відео будівництва метро на Виноградар у Києві.

Мер Києва Віталій Кличко показав відео будівництва метро на Виноградар.

За його словами, роботи йдуть за графіком і вже біля станції Сирець в спеціальну шахту спустили обладнання.

За допомогою нього прокладатимуть тунель у напрямку майбутньої станції Мостицька.

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Також йде процес зміцнення грунту на перегоні між станціями Мостицька і Проспект Правди.

Мер зазначив, що наприкінці липня там почнуть копати траншею під двоярусний тунель глибиною 18 метрів.

Нагадаємо, нові станції метро Мостицька та Проспект Правди у мікрорайоні Виноградар відкриють у грудні 2021 року.