PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Роботи йдуть за графіком: відео будівництва метро на Виноградар

У мережі з’явилося відео будівництва метро на Виноградар у Києві.

метро на виноградарь

Мер Києва Віталій Кличко показав відео будівництва метро на Виноградар.

За його словами, роботи йдуть за графіком і вже біля станції Сирець в спеціальну шахту спустили обладнання.

За допомогою нього прокладатимуть тунель у напрямку майбутньої станції Мостицька.

Читайте: Кличко: Ми завершуємо розробку швидкісного сполучення із Троєщиною

Також йде процес зміцнення грунту на перегоні між станціями Мостицька і Проспект Правди.

Мер зазначив, що наприкінці липня там почнуть копати траншею під двоярусний тунель глибиною 18 метрів.

Нагадаємо, нові станції метро Мостицька та Проспект Правди у мікрорайоні Виноградар відкриють у грудні 2021 року.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Саакашвілі заявив про готовність очолити партію Кличка УДАР – ЗМІ
Кличко запропонував Саакашвілі очолити УДАР на виборах
Через спеку Київ обмежує рух вантажівок
Пережив Другу світову, а нині руйнується: як врятувати костел Святого Миколая у Києві
У День захисту дітей у Києві обмежать рух – де і як об’їхати (КАРТА)
Куди піти на вихідних у Києві: найкращі події вікенду
На мосту в Києві Mercedes збив лося (18+)
Куди піти у червні у Києві: найкращі заходи місяця
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка