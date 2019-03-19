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Метро на Виноградар відкриють у грудні 2021

В мікрорайоні Виноградар в грудні 2021 року відкриють нові станції метро.

метро

Нові станції метро Мостицька і Проспект Правди у мікрорайоні Виноградар відкриють у грудні 2021 року.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Він зазначив, що про будівництво метро на Троєщину у найближчі роки не може бути мови, поки не буде збудований міст.

За умови достнього фінансування для цього може знадобитися 4-5 років.

Читайте: Кличко: Ми завершуємо розробку швидкісного сполучення із Троєщиною

Віталій Кличко також додав, що наразі ведуться роботи по будівництву моста, і влітку або ближче до осені всі іржаві конструкції будуть демонтовані.

Раніше Факти ICTV писали про те, що  у Києві розпочалося будівництво метро на Виноградар.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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