В мікрорайоні Виноградар в грудні 2021 року відкриють нові станції метро.
Нові станції метро Мостицька і Проспект Правди у мікрорайоні Виноградар відкриють у грудні 2021 року.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Він зазначив, що про будівництво метро на Троєщину у найближчі роки не може бути мови, поки не буде збудований міст.
За умови достнього фінансування для цього може знадобитися 4-5 років.
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Віталій Кличко також додав, що наразі ведуться роботи по будівництву моста, і влітку або ближче до осені всі іржаві конструкції будуть демонтовані.
Раніше Факти ICTV писали про те, що у Києві розпочалося будівництво метро на Виноградар.
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