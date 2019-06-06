В Україні 6 червня проходить зовнішнє незалежне оцінювання з біології.
ЗНО з біології випускники пишуть 6 червня.
Допуск учасників до пунктів тестування триватиме з 10.15 до 10.50, а саме ЗНО розпочнеться об 11.00.
На виконання сертифікаційної роботи з біології відведено 120 хвилин.
У тесті 48 завдань. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши усі завдання, – 80.
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Нагадаємо, тепер учасники ЗНО можуть отримувати на свій смартфон розклад, адреси пунктів, а також результати тестування. Для них створено мобільний додаток Моє ЗНО, який просто треба завантажити на телефон.
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