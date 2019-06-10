Політична партія Опозиційний блок презентувала команду лідерів, які поведуть політсилу на парламентські вибори, а також оприлюднила ключові пункти передвиборчої програми.

Партія представила їх під час Форуму об’єднаних опозиційних сил Довіряй справам, що відбувся в Києві 10 червня.

Першим номером у списку Опозиційного блоку став народний депутат Євген Мураєв.

В першу десятку також увійшли: мер Харкова Геннадій Кернес, мер Одеси Геннадій Труханов, мер Ужгорода Богдан Андрєєв, Заслужений юрист України Володимир Пилипенко, народний депутат Вадим Новинський, народний депутат Олександр Вілкул, мер Маріуполя Вадим Бойченко, міський голова Запоріжжя Володимир Буряк, депутат Хмельницької обласної ради Уляна Ткаченко.

– Ми довго йшли до цього моменту. Я, напевно, все життя. Ми багато вчилися, важко працювали, крок за кроком, щабель за щаблем набували необхідний досвід. Ми точно знаємо, як зробити, щоб наша країна була успішною і розвивалася. Держава – це дуже складний механізм, і ціна помилки – людські життя. У нас досвідчена команда, в неї входять керівники багатотисячних промислових підприємств, мери великих міст і лідери територіальних громад. За нами мільйони наших громадян. І так: ми підемо в парламент!, – заявив у своїй промові Євген Мураєв.

Як зазначив під час виступу на Форумі мер Харкова Геннадій Кернес, зараз важливо сповістити всіх однодумців, що є політична сила, яка може запропонувати якісний список кандидатів на цих виборах.

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– Я закликаю вас мобілізувати всі наші сили, донести до наших однопартійців та однодумців, тих людей, які ще не визначилися, що є політична сила, яка об’єднала мерів переважно великих міст України. Крім них – представників місцевого самоврядування, великих промисловців, сільгоспвиробників. І ми повинні показати, що у нас буде якісно інший список, на відміну від багатьох партій. Тому я хочу побажати нашій політичній силі перемоги, – сказав Геннадій Кернес.

У свою чергу мер Одеси Геннадій Труханов зазначив, що представництво місцевого самоврядування в парламенті є єдиною можливістю зробити так, аби голос українських громад був почутий.

– Я можу довго перераховувати низку проблем, з якими стикаються наші громади. І в більшості випадків їх рішення знаходиться в Києві. Ось чому ми об’єднуємо зусилля. Я пишаюся тим, що поруч зі мною знаходиться Геннадій Кернес, мер Харкова і, безумовно, один з найбільш ефективних управлінців в Україні. Пишаюся, що в наших лавах мери інших міст – Маріуполя, Запоріжжя, Ужгорода, представники об’єднаних громад. Я не сумніваюся в тому, що ми всі зможемо, адже у нас сильна мотивація – благополуччя українців, – заявив Геннадій Труханов.

Нагадаємо, раніше партії Опозиційний блок, Наші, Відродження, Довіряй Справам, Партія миру і розвитку об’єдналися для участі в парламентських виборах і підписали Меморандум про створення єдиної опозиційної сили на основі спільних ідеологічних цінностей.

Фото: opposition