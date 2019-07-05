Саміт Україна – Європейський Союз відбудеться 8 липня у Києві.
21-й саміт Україна – Європейський Союз пройде 8 липня 2019 року.
На заході головуватимуть президент України Володимир Зеленський, президент Європейської ради Дональд Туск і президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер.
Серед основних тем саміту:
- виконання Мінських угод;
- ситуація в Азовському морі та додаткові заходи з підтримки цього регіону;
- надання російського громадянства українцям на тимчасово окупованій території Донбасу;
- майбутні пріоритети відносин між Україною та ЄС.
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Політики обговорять безпекові питання, пріоритети політичних, економічних і соціальних реформ, стан імплементації положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
За результатами саміту буде ухвалено спільну заяву.
Нагадаємо, Дональд Туск очолював Європейську раду з 1 грудня 2014 року. У березні 2017 року польського політика переобрали на цю посаду, але тепер прем’єр-міністр Бельгії Шарль Мішель замінить Туска на посаді президента Євроради.
Джерело: Офіс президента