Мати хорошу кредитну історію мріє кожен, але не всі знають, що не обов’язково бути працівником банку, аби її знайти. Факти ICTV зібрали корисні поради та усі варіанти, як дізнатися свою кредитну історію.

Кредитна історія – це не тільки заборгованість чи історія кредитів, а один із головних критеріїв оцінки суспільного стану людини.

Якщо у вас погана кредитна історія, то можливість отримати наступну позику набагато менша, а або ж відсотки її сплати піднімаються.

Не тільки у фінансових структурах дивляться на ваш кредитний статус, а й потенційні роботодавці. Це робиться для того, щоб зрозуміти, наскільки надійний працівник і чи варто з ним співпрацювати.

У яких випадках потрібно перевірити свою кредитну історію

Вам відмовили у майбутньому кредиті. Ви хочете отримати нову позику. Ви боїтесь фінансового шахрайства проти вас. Вам цікаво переглянути свою історію кредитів.

Як перевірити свою кредитну історію

Бюро кредитних історій

Сайт

Щоб отримати інформацію безкоштовно, потрібно відправити документи на пошту бюро (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д):

Копія першої та другої сторінки паспорта; Копія відмітки реєстрації; Ідентифікаційний код; Заявка на отримання кредитного звіту.

Важливо: всі документи засвідчені підписом! Відповідь повинна прийти протягом двох днів.

Для швидкого отримання інформації вам потрібно зайти на офіційний ресурс Бюро кредитних історій, попередньо зареєструватися і підтвердити особисті дані.

Також альтернативні доступи до ваших даних ви можете отримати у терміналах чи банках ПриватБанку або через спеціальний сервіс СтатусКонтроль, де проводитиметься постійний моніторинг.

Будь-які зміни у вашому фінансовому статусі (взяли чи закрили кредит тощо) будуть повідомлятися вам шляхом СМС на телефон.

Ціна такої пропозиції складає близько 50 гривень.

Міжнародне бюро кредитних історій

Сайт

Для безкоштовного отримання інформації вам необхідно звернутись напряму до організації Міжнародне бюро кредитних історій з відповідними документами: паспорт, ідентифікаційний, а також завірені підписом копії з заявою.

Отримання кредитної історії online передбачає оплату у вигляді 25 грн.

Перше українське бюро кредитних історій

Сайт

Для безкоштовного отримання інформації потрібно звертатись у київський офіс бюро з паспортом та ідентифікаційним кодом.

Перевірка наявності кредитної історії online можлива на сайті Першого українського бюро за 50 грн, а додаткові послуги додатку Моніторинг — від 95 до 390 грн за шість місяців.

Українське кредитне бюро

Сайт

За допомогою цього ресурсу теж можна дізнатись свою історію кредитів. Для цього потрібно заповнити коротку форму на сайті бюро.

Якщо ви отримали позитивний відгук у наявності вашої кредитної історії у бюро, то наступним кроком буде запит на її одержання — передання у бюро власного паспорта та фото.

Тільки після цього ви оформлюєте заявку на отримання інформації на свою електронну адресу. Тарифи бюро вказані на сайті.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, як вести бюджет і відкладати гроші.