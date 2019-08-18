У перші дні після Чорнобильської катастрофи розвідка США сумнівались у правдивості повідомлень влади СРСР щодо кількості жертв.

Національний архів безпеки оприлюднив перший звіт розвідки США щодо катастрофи на ЧАЕС 26 квітня 1986 року, який датується 2 травня.

У таємній доповіді асистент з питань розвідки та досліджень держсекретаря США Мортон Абрамовіц назвав нісенітницею офіційну інформацію радянської влади про те, що внаслідок вибуху на ЧАЕС загинуло лише двоє людей.

– Звичайна денна зміна на радянському реакторі РБМК-1000 налічує близько 100 людей. На нічній зміні чергують 25-35 людей. Оскільки третій та четвертий енергоблоки розташовані близько один до одного, кількість людей довкола реактора вдень могла налічувати до 200, а вночі – до 70 осіб, – пояснив він.

Абрамовіц припускав, що більшість персоналу одразу евакуювали, хоча насправді після вибуху евакуацію не оголошували.

Читайте: Що ви знаєте про аварію на ЧАЕС – ТЕСТ

Окрім того, через масштаби руйнування у розвідці думали, що всі, хто був поблизу реактора, загинули

– Враховуючи масштаб руйнації, який спостерігається на знімках з місця події, нам здається, що всі, хто перебував у безпосередній близькості до вибуху четвертого енергоблоку, або померли, або отримали летальні дози радіаційного опромінення, – йдеться у звіті.

Раніше Факти ICTV публікували історії ліквідаторів аварї на ЧАЕС.