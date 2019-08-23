PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Борис Джонсон і британські політики привітали з Днем незалежності українською

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон привітав українців з Днем Незалежності.

Борис Джонсон і британські політики привітали з Днем незалежності українською

Прем’єр-міністр Борис Джонсон та інші британські дипломати привітали українців з Днем незалежності.

Читайте: Марш захисників на День незалежності: програма, маршрут і учасники

Політики українською мовою процитували вірші пісні Тараса Петриненка Україна. В кінці ролика до привітань приєднався сам Борис Джонсон та викрикнув: Слава Україні!.

Раніше Факти ICTV писали, куди піти на День незалежності.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Куди поїхати на День незалежності: топ-5 баз відпочинку під Києвом
Як працюватиме метро на День незалежності
День прапора України – найкращі привітання зі святом
Що подивитися по ТБ на День незалежності – топ-3 українських фільми
День незалежності 2019: чи знаєте ви історію України? – ТЕСТ
Вихідні в серпні: скільки днів відпочиватимуть українці
Зеленський не проти участі українців в альтернативному марші на День незалежності
Вихідні на День незалежності 2019: скільки відпочиватимуть українці
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка