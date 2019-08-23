Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон привітав українців з Днем Незалежності.
Прем’єр-міністр Борис Джонсон та інші британські дипломати привітали українців з Днем незалежності.
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Політики українською мовою процитували вірші пісні Тараса Петриненка Україна. В кінці ролика до привітань приєднався сам Борис Джонсон та викрикнув: Слава Україні!.
#UK Prime Minister @BorisJohnson, prominent British politicians and leading analysts send their greetings to the people of #Ukraine on the eve of the 28th Anniversary of Ukraine’s Independence #UAIndependenceDay2019 @JWhittingdale @DrewFoxall @Orysiaua @Pauline_Latham @JDjanogly pic.twitter.com/nJKMO4Dees
— Ukraine’s Emb. to UK (@UkrEmbLondon) August 23, 2019
Раніше Факти ICTV писали, куди піти на День незалежності.