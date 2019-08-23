Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон привітав українців з Днем Незалежності.

Прем’єр-міністр Борис Джонсон та інші британські дипломати привітали українців з Днем незалежності.

Читайте: Марш захисників на День незалежності: програма, маршрут і учасники

Політики українською мовою процитували вірші пісні Тараса Петриненка Україна. В кінці ролика до привітань приєднався сам Борис Джонсон та викрикнув: Слава Україні!.

Раніше Факти ICTV писали, куди піти на День незалежності.