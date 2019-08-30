29 серпня Дмитра Кулебу призначили віце-прем’єр-міністром з питань європейської і євроатлантичної інтеграції. Факти ICTV пропонують ознайомитися з інтерв’ю, в якому він розповідає про боротьбу з поверненням РФ до ПАРЄ.

На дипломатичній арені йде своє протистояння.

Одні країни спираються на своє впливове лобі, хтось шукає компроміси чи вагомих союзників, а інші терпеливо вибудовують стійку стратегію, прораховуючи кроки опонента.

Міжнародні відносини – це гра у довгу. Нетерпеливі чи азартні швидко покидають стіл.

У маленькому закладі на Майдані Незалежності ми говорили про велику дипломатію, чого насправді хоче Росія, що робить Україна та світ, аби вона не отримала те, чого так прагне.

У вересні 2018 року Факти ICTV поспілкувалися з Дмитром Кулебою, який тоді працював постійним представником України в Раді Європи.

Далі – пряма мова дипломата.

Прихильники РФ

– Всіх цікавить питання, хто серед прихильників Росії, а мені ж, знаєте, в такій ситуації потрібно залишатися дипломатом.

Я не казатиму, хто ці прихильники чи неприхильники. У мене попереду кілька місяців дуже активної роботи з різними країнами. Знаю, що деякі з них підтримують РФ, але є можливість змінити їх точку зору. І я зараз не маю послаблювати свої позиції.

Часто в Україні поширюють такий міф, що Європа втомилася від нас. Але це не так! Є втома від протистояння з Росією.

Є політики в Європі, які вважають, що потрібно піти на поступки Росії, щоб зняти це протистояння.

Ці люди роблять велику помилку, оскільки думають, що Російська Федерація стане доброю, конструктивною та почне виконувати свої зобов’язання.

Підеш на поступки – вимагатиме ще більше.

В ПАРЄ впливова група людей вважає, що потрібно дозволити РФ повернутися. Ціна – руйнація ефективної асамблеї і дискредитація Ради Європи загалом.

Ми цьому протидіємо.

Російське VS українське лобі

– Це стратегічна робота – підтримувати різних людей у різних країнах, допомагати їм рости та займати посади.

У Росії сильне лобі. Воно вибудовувалося десятиліттями роботи РФ в Європі.

Українське лобі існує. Воно теж має вплив.

Доказом є простий факт:

За 4 роки російської агресії і з моменту того, як РФ припинила брати участь у ПАРЄ, опинившись під санкціями, вона так і не змогла туди повернутися.

А, наприклад, у 2008 році, коли Російська Федерація напала на Грузію, у Раді Європи не було застосовано жодних санкцій.

Кроки України, щоб РФ не повернулася до ПАРЄ

– У нас є чітке розуміння, що роблять наші опоненти. Маємо план дій. Але так важко, як цього року, ще ніколи не було.

Росія кинула всі сили на повернення в асамблею. Вона не хоче показати, що перемогла, а прагне, аби Україна програла.

Їх дістає те, що вони 4 роки знаходяться під санкціями та шаленим тиском – і все через Україну, яку РФ планувала знищити за кілька місяців 2014 року.

Тим паче Росія намагатиметься вплинути на вибори в Україні.

Санкції проти РФ

– Відносини з Росією – це довгострокова гра. Ми маємо готуватися до протистояння з РФ різної інтенсивності.

Європейська Україна завжди дратуватиме Росію.

Це боротьба – і санкції є її важливим елементом, але не єдиним. І немає жодних умов для зменшення тиску.

Спілкувалася Валерія Маліцька