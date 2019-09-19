Повідомлення про замінування, навіть фейкові, не новина для правоохоронців, проте останнім часом їх значно побільшало. У період 2012-2013 років правоохоронці отримували приблизно 250 повідомлень про замінування на рік. За 2018 рік ця цифра зросла вдесятеро і становила 2,5 тис. повідомлень. Тільки за 10 днів червня 2019 року поліція отримала 337 повідомлень про замінування.

За інформацією МВС, приблизно вісім із десяти дзвінків надходять з окупованих РФ територій, або ж з Росії. Таким чином намагаються створити незручності для громадян і панічний настрій у суспільстві.