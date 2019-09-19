Скільки повідомлень отримують правоохоронці?
Повідомлення про замінування, навіть фейкові, не новина для правоохоронців, проте останнім часом їх значно побільшало. У період 2012-2013 років правоохоронці отримували приблизно 250 повідомлень про замінування на рік. За 2018 рік ця цифра зросла вдесятеро і становила 2,5 тис. повідомлень. Тільки за 10 днів червня 2019 року поліція отримала 337 повідомлень про замінування.
За інформацією МВС, приблизно вісім із десяти дзвінків надходять з окупованих РФ територій, або ж з Росії. Таким чином намагаються створити незручності для громадян і панічний настрій у суспільстві.
Що загрожує за неправдиве замінування?
Неправдиві повідомлення про замінування зазвичай кваліфікують за ст. 259 КК України (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності). Такі дії караються штрафом від 500 до 1 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, арештом на строк до шести місяців або позбавленням волі на строк від двох до шести років.
Якщо такі дії були вчинені повторно, то порушникам загрожує від чотирьох до восьми років позбавлення волі. За подібні витівки дітей доведеться відповідати батькам і заплатити штраф.
Зазвичай справи про неправдиве мінування не отримують широкого розголосу в Україні, проте телефонних мінерів, яких затримують правоохоронці, засуджують до позбавлення волі на зазначені терміни. В МВС планують посилити відповідальність за подібні виклики, збільшивши термін кримінальної відповідальності та передбачивши можливість конфіскації майна в окремих випадках.
Як поліція реагує на повідомлення про замінування?
Для перевірки інформації про замінування на місце події виїжджав підрозділ поліції разом з вибухотехніками. Вони призупиняли роботу будівлі та евакуювали людей, після чого починалася перевірка на наявність вибухонебезпечних об’єктів.
У зв’язку з проведенням позачергових парламентських виборів цей алгоритм вирішили змінити. Тепер після повідомлення про замінування створюватиметься підрозділ, який повинен оперативно перевірити будівлю і передати інформацію керівнику поліції, який ухвалюватиме рішення про методи реагування та евакуацію людей.
Що робити, якщо будівлю замінували?
Якщо ви знайшли покинутий предмет в незвичному місці, ви можете почути від нього сторонні звуки, або від підозрілого предмета надходить запах мигдалю, іншій незвичайний запах, то варто звернутися до служби безпеки на об’єкті. Також можна звернутися по допомогу за телефоном 102 і діяти за їхніми вказівками. У жодному разі не намагайтеся наближатися і торкатися до підозрілого предмету.
Якщо ж до вас надійшло анонімне повідомлення телефоном про замінування будівлі або об’єкту, то спробуйте записати розмову, а також дізнатися інформацію про людину, яка телефонує. Зафіксуйте час телефонного дзвінка і номер, з якого телефонували. Після цього зверніться до служби безпеки або за телефоном 102.