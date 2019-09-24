США чекають від України активної боротьби з корупцією і більше чесності.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати хочуть побачити чесність України і обов’язково розмовлятимуть про боротьбу з корупцією.

– Ми хочемо чесності від тієї країни, з якою маємо справу. Я вважаю, що з новим президентом (України Володимиром Зеленським – Ред.) ви побачите набагато більше чесності. Це те, чого ми очікуємо, – сказав Трамп.

Він додав, що США підтримують Україну, тому й хотіли б бачити чесність з її боку.

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Глава Сполучених Штатів додав, що важливо вести розмови про боротьбу з корупцією в Україні.

До слова, зустріч президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа на полях Генасамблеї ООН буде повноцінною.