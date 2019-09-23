25 вересня президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп проведуть повноцінну зустріч, яка триватиме близько години.

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп не просто потиснуть один одному руки на полях Генасамблеї ООН, а проведуть годинну зустріч.

– Водночас годинна зустріч, під час якої насамперед ми ставимо перед собою завдання налагодити зв’язок, – сказав Пристайко.

За його словами, сьогодні важливо, аби лідери країн мали безпосередній контакт.

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Візит Зеленського у США має розпочатися 23 вересня, а зустріч з Трампом відбудеться 25 вересня.

До слова, Вадим Пристайко заявив, що Дональд Трамп не чинив жодного тиску на Володимира Зеленського під час телефонної розмови.