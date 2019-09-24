Вже п’ятий рік поспіль українці обирають найкращих блогерів нашої країни. 6 вересня сайт Факти ICTV запустив голосування ТОП-100 блогерів України 2019.

Вкотре сайт Факти ICTV називає сотню блогерів, яким довіряють люди. Цього року ми знову вибираємо тих, що мають найбільший вплив на вибір українців.

Голосування триватиме до 6 жовтня 2019 року. Детальніше про рейтинг та правила голосування можна дізнатися тут.

Окрім традиційного інтернет-голосування, найкращого автора обиратиме експертне журі, до складу якого увійшли переможці минулого року та експерти в сфері медіа та діджитал.

Андрій Карпов (Полтава) – переможець ТОП-100 блогерів України 2018, YouTube-блогер. Ведучий сатиричної програми Вата Шоу. YouTube-канал Андрія нараховує понад 196 тис. підписників.

Віктор Литовченко – переможець категорії Народний вибір ТОП-100 блогерів України 2018. YouTube-блогер, ведучий шоу ВАТА TV, де в іронічно-гумористично-сатиричному стилі розповідає про ключові події “руського миру”. На YouTube-каналі понад 150 тис. підписників.

Вадим Карп’як – журналіст, ведучий програми Свобода слова. Вадим, як ніхто інший, знає про вплив на українців з боку політиків.

Максим Бородін – переможець проекту Нові лідери в 2018 році. Активно бореться зі старими металургійними заводами, а виграний мільйон на проекті направив на екомоніторинг.

Член політичної партії Сила людей, голова ГО ініціативна група Разом!

Ольга Тищук – журналіст, керівник інтернет-департаменту ICTV.

Вибір у кожного з нас є завжди, однак дуже часто на цей вибір впливає наше оточення, робота, сім’я. Останні роки на наш вибір впливають соціальні мережі, а саме лідери думок, які там присутні. І цей вплив ми не можемо ігнорувати, адже останні події в країні довели – цей вплив може змінювати політичні режими, запроваджувати соціальні ініціативи та давати новий вектор нашій країні. Ми хочемо цього року назвати тих блогерів, чий вплив на українців був найбільшим. Сподіваємось, аудиторія розділить наші вподобання.

Оксана Дихніч – продюсер програм Громадянська оборона та Антизомбі. У вересні 2016 року отримала нагороду РНБО за протидію інформаційній агресії Росії.

Максим Скубенко – керівник проекту VOXCheck. У минулому працював аудитором в OTP Bank Ukraine та Національному банку України.

VOXCheck – це незалежний фактчек-проект некомерційної організації VoxUkraine, який перевіряє висловлювання політиків.

Ми намагаємося показати людям, у що можна вірити, а в що не можна, що доброго і що поганого. І люди самі зроблять висновок. З одного боку, ми не дамо президенту маніпулювати, а з іншого – не дамо маніпулювати й інформацією про нього.

Комісія визначає своїх переможців та робить 50% внеску у рейтинг разом з відвідувачами сайту Факти ICTV. Нагородження у двох номінаціях – ТОП-100 та Народний вибір – відбудеться на урочистій церемонії 16 жовтня.

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