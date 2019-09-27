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Факти / Україна / Суспільство

Блогер повинен доносити не лише свої політичні погляди, а й соціально-значимі речі – Ольга Тищук

Керівник інтернет-департаменту ICTV Ольга Тищук розповіла про соціальне навантаження проекту ТОП-100 блогерів України, його значимість та свій вибір. Детальніше в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV.

Блогер повинен доносити не лише свої політичні погляди, а й соціально-значимі речі – Ольга Тищук

Вже п’ятий рік поспіль сайт Факти ICTV запускає голосування ТОП-100 блогерів України, яке розпочалося 6 вересня та триватиме до 6 жовтня. Традиційно українці обирають найкращих блогерів нашої країни.

Проголосувати за улюбленого блогера може кожен охочий, пройшовши авторизацію на сайті ТОП-100 блогерів. Окрім голосування за ТОП-100, яких визначили експерти, інтернет-користувачі мають змогу висунути власну кандидатуру в категорію Народний вибір.

Окрім традиційного інтернет-голосування, найкращого автора обиратиме експертне журі, до складу якого увійшли переможці минулого року та експерти в сфері медіа та діджитал.

Ольга Тищук – один з експертів комісії ТОП-100 блогерів, керівник інтернет-департаменту ICTV, журналіст.

Ми хочемо цього року назвати тих блогерів, чий вплив на українців був найбільшим. Сподіваємось, аудиторія розділить наші вподобання.

Далі – пряма мова.

Соціальне навантаження проекту ТОП-100 блогерів України

В епоху діджитал, коли переважна більшість українців сидить в інтернеті та в соціальних мережах, роль лідерів думок та блогерів одна з найважливіших. Відповідно, українці рівняються на них, прислухаються, адже вони мають вирішальну роль у виборі багатьох речей.

Для нас, як для медіа, круто те, що цей рейтинг вже п’ять років поспіль проводимо та організовуємо саме ми. Називаємо дійсно впливових лідерів думок в українському Facebook та YouTube.

Блогери

Я читаю та слідкую за багатьма блогерами, але називати імена не буду, тому що це буде суб’єктивно, а мені потрібно їх оцінювати.

Можу сказати, що вони безумовно є одними із топових блогерів наших соціальних мереж та мають чималу аудиторію своїх прихильників. Вони доносять до людей не тільки власні політичні погляди, але й соціально-значимі речі.

Соціальні мережі

Для мене є рівнозначним Facebook та YouTube. В YouTube у нас менше лідерів думок, але він однозначно ще візьме своє, адже там молода аудиторія.

Український YouTube більше зосередженний на те, щоб розвінчувати фейки, які вкидають росіяни – це більше робота з молодою або російськомовною аудиторією, сходом України.

Вибір

Для себе я визначила декілька ключових характеристик, на які звертатиму увагу. Наскільки людина об’єктивна у власних публікаціях, які вона доносить своїй аудиторії, наскільки це соціально значимі речі та проблеми, а також яка кількість аудиторії є в блогера, тобто, який вплив він транслює.

Детальніше про рейтинг та правила голосування можна дізнатися тут.

50% голосів складе експертна думка. Нагородження у двох номінаціях – ТОП-100 та Народний вибір – відбудеться на урочистій церемонії 16 жовтня.

Важливо! Редакція сайту залишає за собою право анулювати голоси блогера, якщо буде помічена будь-яка спроба фальсифікації.

Спілкувалася Каріна Зуєва

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