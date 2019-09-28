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Факти / Україна

Зеленський звільнив у запас екс-заступника глави СБУ Демчину

Президент Володимир Зеленський звільнив колишнього першого заступника глави Служби безпеки України Павла Демчину в запас з правом носіння військової форми.

демчина

Зеленський 28 вересня підписав указ №719/2019 про звільнення в запас генерал-полковника Павла Демчини.

– Звільнити генерал-полковника Демчину Павла Володимировича з військової служби в запас Служби безпеки України у зв’язку з проведенням організаційних заходів із правом носіння військової форми одягу, – йдетьс в документі.

Нагадаємо, у травні 2019 року Павла Демчину звільнили з посади першого заступника глави СБУ.

Фото: Ярослав Антонюк

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