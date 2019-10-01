PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Рада розгляне законопроект про Держбюджет-2020 у жовтні – дата

Бюджетний комітет Верховної Ради повинен опрацювати пропозиції щодо проекту Держбюджету до 15 жовтня.

Рада розгляне законопроект про Держбюджет-2020 у жовтні – дата

За словами спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, Держбюджет на 2020 рік парламент може розглянути у першому читанні 18 жовтня.

Пропозиції до проекту бюджету народні депутати можуть внести до 1 жовтня.

20 вересня було представлено проект Державного бюджету. У першому читанні законопроект Про державний бюджет на 2020 рік буде винесений для розгляду Верховною Радою орієнтовно 18 жовтня 2019 року, – додав Разумков.

Читайте: Виплата боргів, оборона, соціальна сфера: як вплине бюджет 2020 року на українців

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, що розгляд та ухвалення Держбюджету-2020 у другому читанні заплановано на 15 листопада.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка