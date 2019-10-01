Бюджетний комітет Верховної Ради повинен опрацювати пропозиції щодо проекту Держбюджету до 15 жовтня.

За словами спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, Держбюджет на 2020 рік парламент може розглянути у першому читанні 18 жовтня.

Пропозиції до проекту бюджету народні депутати можуть внести до 1 жовтня.

20 вересня було представлено проект Державного бюджету. У першому читанні законопроект Про державний бюджет на 2020 рік буде винесений для розгляду Верховною Радою орієнтовно 18 жовтня 2019 року, – додав Разумков.

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Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, що розгляд та ухвалення Держбюджету-2020 у другому читанні заплановано на 15 листопада.