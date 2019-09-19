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Факти / Україна

Держбюджет-2020 планують ухвалити до грудня

Парламент планує ухвалити проект Державного бюджету на 2020 рік у третьому читанні та в цілому до 1 грудня.

Держбюджет-2020 планують ухвалити до грудня

Представлять проект закону про Державний бюджет України на 2020 рік на пленарному засіданні Верховної Ради 20 вересня.

18 жовтня відбудеться розгляд та ухвалення Держбюджету-2020 у першому читанні на пленарному засіданні Верховної Ради.

У період з 21 жовтня по 3 листопада Кабмін за участю уповноважених представників комітету Ради з питань бюджету займатиметься підготовкою проекту до другого читання.

Читайте: Держбюджет-2020: зростання ВВП перевищить 3%

Розгляд та ухвалення Держбюджету-2020 у другому читанні запланований на 15 листоспада.

Раніше Факти ICTV писали, що Україна востаннє планує Держбюджет лише на рік.

Джерело: Верховна Рада

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