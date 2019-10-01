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Факти / Україна / Політика

Засідання Верховної Ради 2 жовтня (ОНЛАЙН)

2 жовтня у Верховній Раді проведуть два пленарних засідання. Під час них розглянуть низку законопроектів у першому і другому читаннях.

Засідання Верховної Ради 2 жовтня (ОНЛАЙН)

2 жовтня Верховна Рада проведе ранкове і вечірнє пленарні засідання, під час яких планують розглянути внесення змін до бюджету України на 2019 рік у першому читанні.

Крім того, народні депутати обговорюватимуть зміни до Податкового кодексу і певних законодавчих актів щодо вдосконалення адміністрування податків.

Повторно розглянуть проект закону про Виборчий кодекс, в який внесено пропозиції президента Володимира Зеленського.

Читайте: Список депутатів Верховної Ради 9 скликання

У другому читанні планують опрацювати законопроект, який дозволить змінити структуру управління НАПК та вдосконалити інституційний механізм запобігання корупції.

До слова, Факти ICTV публікували календар роботи Верховної Ради до січня 2020 року.

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