2 жовтня у Верховній Раді проведуть два пленарних засідання. Під час них розглянуть низку законопроектів у першому і другому читаннях.

2 жовтня Верховна Рада проведе ранкове і вечірнє пленарні засідання, під час яких планують розглянути внесення змін до бюджету України на 2019 рік у першому читанні.

Крім того, народні депутати обговорюватимуть зміни до Податкового кодексу і певних законодавчих актів щодо вдосконалення адміністрування податків.

Повторно розглянуть проект закону про Виборчий кодекс, в який внесено пропозиції президента Володимира Зеленського.

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У другому читанні планують опрацювати законопроект, який дозволить змінити структуру управління НАПК та вдосконалити інституційний механізм запобігання корупції.

До слова, Факти ICTV публікували календар роботи Верховної Ради до січня 2020 року.