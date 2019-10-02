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Факти / Україна / Політика

Засідання Ради 2 жовтня: порядок денний

2 жовтня Верховна Рада проведе пленарні засідання вранці і ввечері. Факти ICTV зібрали найважливіші законопроекти на порядку денному.

Засідання Ради 2 жовтня: порядок денний

2 жовтня на порядку денному Верховної Ради опиниться 19 питань, багато з яких розглядатимуть у першому читанні.

Спочатку парламентарі мають розглянути постанови, які стосуються слухань щодо проблеми формування прожиткового мінімуму в Україні та присудження Премії Верховної Ради.

Найважливішими у першому читанні мають стати проекти законів:

  • про внесення змін до закону про Державний бюджет України на 2019 рік;
  • про Бюро фінансових розслідувань.

Читайте: Засідання Верховної Ради 2 жовтня (ОНЛАЙН)

Крім того, опиниться на розгляді проект закону про Виборчий кодекс, в який внесли пропозиції президента Володимира Зеленського.

У другому читанні найважливішими будуть законопроекти:

  • про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції;
  • про внесення змін до Закону України Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення щодо вдосконалення процедури звільнення та призначення її членів;
  • про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань функціонування авторизованих економічних операторів.

До слова, Факти ICTV публікували календар роботи Верховної Ради до січня 2020 року.

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