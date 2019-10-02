PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Засідання Верховної Ради 2 жовтня (ОНЛАЙН)

2 жовтня у Верховній Раді проведуть два пленарних засідання. Під час них розглянуть низку законопроектів у першому і другому читаннях.

Засідання Верховної Ради 2 жовтня (ОНЛАЙН)

2 жовтня Верховна Рада проведе ранкове і вечірнє пленарні засідання, під час яких планують розглянути внесення змін до бюджету України на 2019 рік у першому читанні.

Крім того, народні депутати обговорюватимуть зміни до Податкового кодексу і певних законодавчих актів щодо вдосконалення адміністрування податків.

Повторно розглянуть проект закону про Виборчий кодекс, в який внесено пропозиції президента Володимира Зеленського.

Читайте: Список депутатів Верховної Ради 9 скликання

У другому читанні планують опрацювати законопроект, який дозволить змінити структуру управління НАПК та вдосконалити інституційний механізм запобігання корупції.

До слова, Факти ICTV публікували календар роботи Верховної Ради до січня 2020 року.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Арахамія пояснив, для чого узгодили формулу Штайнмаєра
Арахамія пояснив, для чого узгодили формулу Штайнмаєра
Зеленський пояснив керівникам фракцій Ради позицію щодо формули Штайнмаєра
Зеленський пояснив керівникам фракцій Ради позицію щодо формули Штайнмаєра
Повний список депутатів Верховної Ради ІХ скликання
Повний список депутатів Верховної Ради ІХ скликання
Засідання Ради 2 жовтня: порядок денний
Засідання Ради 2 жовтня: порядок денний
Мітинг євробляхерів під Радою – власники авто збираються на акцію За доступне розмитнення
Мітинг євробляхерів під Радою – власники авто збираються на акцію За доступне розмитнення
Календар роботи Верховної Ради
Календар роботи Верховної Ради
верховна рада
Погодження формули Штайнмаєра: реакція парламентських фракцій
Як підвищити пенсію до 3400 грн і закінчити війну на Донбасі: Ніколаєнко у проекті Під куполом
Як підвищити пенсію до 3400 грн і закінчити війну на Донбасі: Ніколаєнко у проекті Під куполом
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка