Слідчі Державного бюро розслідувань оголосили підозру народному депутату V-VIII скликань Сергію Пашинському у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень.

Йдеться про стрілянину у Київській області 31 грудня 2016 року, яка стала наслідком конфлікту між нардепом та громадянином.

– Народний депутат дістав власну зареєстровану вогнепальну зброю (пістолет марки Glock 19) та вистрілив чоловіку в ліву ногу. Як наслідок, громадянин отримав тілесні ушкодження у вигляді вогнепального осколкового перелому стегневої кістки лівої ноги, – повідомляє ДБР.

Експерти визнали завдані тілесні ушкодження тяжкими.

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ДБР 4 жовтня повідомили колишньому народному депутату про підозру.

Окрім того, вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Сам Пашинський підтвердив це у Facebook:

– Сьогодні слідчі ДБР вручили мені підозру у старій справі – “справі Хімікуса”, вирішується питання щодо взяття мене під варту.

Нагадаємо, 31 грудня 2016 року внаслідок конфлікту Сергія Пашинського і жителя Васильківського району В’ячеслава Хімікуса останній потрапив до лікарні з важким вогнепальним пораненням ноги. Тоді нардеп заявив, що потерпілий вдарив його пляшкою по голові, тому змушений був стріляти.

Фото: Сергій Пашинський