PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

ДБР оголосило підозру екс-нардепу Пашинському, який вистрілив у ногу чоловіку

Слідчі Державного бюро розслідувань оголосили підозру народному депутату V-VIII скликань Сергію Пашинському у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень.

Сергій Пашинський

Йдеться про стрілянину у Київській області 31 грудня 2016 року, яка стала наслідком конфлікту між нардепом та громадянином.

– Народний депутат дістав власну зареєстровану вогнепальну зброю (пістолет марки Glock 19) та вистрілив чоловіку в ліву ногу. Як наслідок, громадянин отримав тілесні ушкодження у вигляді вогнепального осколкового перелому стегневої кістки лівої ноги, – повідомляє ДБР.

Експерти визнали завдані тілесні ушкодження тяжкими.

Читайте: Стрілянина Пашинського у новорічну ніч: версія потерпілого

ДБР 4 жовтня повідомили колишньому народному депутату про підозру.

Окрім того, вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Сам Пашинський підтвердив це у Facebook:

– Сьогодні слідчі ДБР вручили мені підозру у старій справі – “справі Хімікуса”, вирішується питання щодо взяття мене під варту.

Нагадаємо, 31 грудня 2016 року внаслідок конфлікту  Сергія Пашинського і жителя Васильківського району В’ячеслава Хімікуса останній потрапив до лікарні з важким вогнепальним пораненням ноги. Тоді нардеп заявив, що потерпілий вдарив його пляшкою по голові, тому змушений був стріляти.

Фото: Сергій Пашинський

Джерело: ДБР

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Діденко став головою ЦВК
Діденко став головою ЦВК
Рада дозволила прослуховувати нардепів без згоди парламенту
Рада дозволила прослуховувати нардепів без згоди парламенту
Стрілянина в центрі Херсона
Стрілянина в центрі Херсона: поранено двох людей, введено операцію Сирена
Затримання
Роздягнули і били табуреткою: в Броварах хлопця жорстоко побили в його день народження
Максим Микитась
САП готує арешт екс-нардепа Микитася
корд
Під Києвом КОРД застрелив іноземця, який поранив двох поліцейських
Який штраф заплатять кнопкодави зі Слуги народу
Який штраф заплатять кнопкодави зі Слуги народу
Затримання
Підозрюють у роботі на “ЛНР”: на Донбасі затримали прикордонника
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка