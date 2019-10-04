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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Держбюджет-2020: Гончарук анонсував поліпшення макропрогнозу

Через кілька тижнів уряд отримає макропрогноз з новим прогнозом зростання.

Держбюджет-2020: Гончарук анонсував поліпшення макропрогнозу

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, відповідаючи на питання про потенційне підвищення зарплат працівникам освіти, анонсував поліпшення макропрогнозу у державному бюджеті на 2020 рік.

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– Весняний макропрогноз ми вважаємо не дуже актуальним. Найближчим часом, уже через кілька тижнів, у нас буде новий макропрогноз з новим прогнозом зростання. Там ми побачимо, скільки доходів у нас буде як у держави наступного року. Виходячи з цього і будемо визначати витрати, в тому числі і працівникам сфери освіти, – сказав він.

Нагадаємо, Верховна Рада планує ухвалити проект бюджету України на 2020 рік до грудня.

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