4 жовтня відбудеться ранкове і вечірнє пленарні засідання Верховної Ради. Факти ICTV зібрали найважливіші законопроекти на порядку денному.

4 жовтня на порядку денному Верховної Ради буде 12 питань. Більшість з них розглядатимуть у другому читанні. Також у п’ятницю парламент має намір призначити членів Центральної виборчої комісії.

У першому читанні опиняться:

проект постанови про Програму діяльності Кабінету Міністрів України;

проект закону про внесення змін до Податкового кодексу щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві.

Читайте: Засідання Верховної Ради 4 жовтня (ОНЛАЙН)

Серед найважливіших законопроектів у другому читанні:

про внесення змін до закону про статус народного депутата України та Регламенту Верховної Ради щодо припинення відшкодування народному депутату витрат у разі пропуску без поважних причин пленарних засідань або засідань комітетів;

про внесення змін до деяких законів щодо діяльності органів суддівського врядування;

про внесення змін до статті Регламенту Верховної Ради щодо вимог до пропозицій і поправок до законопроекту, що готується до другого читання;

про внесення змін до Регламенту Верховної Ради щодо планування та системності законотворчої діяльності парламенту;

про внесення змін до Регламенту Верховної Ради щодо запровадження електронного документообігу.

До слова, Факти ICTV публікували календар роботи Верховної Ради до січня 2020 року.