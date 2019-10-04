4 жовтня відбудеться ранкове і вечірнє пленарні засідання Верховної Ради. Факти ICTV зібрали найважливіші законопроекти на порядку денному.
4 жовтня на порядку денному Верховної Ради буде 12 питань. Більшість з них розглядатимуть у другому читанні. Також у п’ятницю парламент має намір призначити членів Центральної виборчої комісії.
У першому читанні опиняться:
- проект постанови про Програму діяльності Кабінету Міністрів України;
- проект закону про внесення змін до Податкового кодексу щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві.
Читайте: Засідання Верховної Ради 4 жовтня (ОНЛАЙН)
Серед найважливіших законопроектів у другому читанні:
- про внесення змін до закону про статус народного депутата України та Регламенту Верховної Ради щодо припинення відшкодування народному депутату витрат у разі пропуску без поважних причин пленарних засідань або засідань комітетів;
- про внесення змін до деяких законів щодо діяльності органів суддівського врядування;
- про внесення змін до статті Регламенту Верховної Ради щодо вимог до пропозицій і поправок до законопроекту, що готується до другого читання;
- про внесення змін до Регламенту Верховної Ради щодо планування та системності законотворчої діяльності парламенту;
- про внесення змін до Регламенту Верховної Ради щодо запровадження електронного документообігу.
До слова, Факти ICTV публікували календар роботи Верховної Ради до січня 2020 року.