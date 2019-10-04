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Факти / Україна / Політика

Засідання Верховної Ради 4 жовтня (ОНЛАЙН)

4 жовтня у Верховній Раді проведуть два пленарних засідання, під час яких розглянуть програму діяльності Кабміну.

Засідання Верховної Ради 4 жовтня (ОНЛАЙН)

Під час пленарних засідань 4 жовтня народні депутати планують розглянути проект постанови про програму діяльності Кабінету міністрів, яку нещодавно представили.

Також Рада може внести зміни до закону Про статус народного депутата України, якими припинять відшкодовувати нардепам витрати у разі пропуску пленарних засідань або засідань комітетів без поважних причин.

Читайте: Список депутатів Верховної Ради 9 скликання

Народні депутати повинні розглянути низку змін до регламенту Верховної Ради, які пов’язані з внесенням пропозицій і поправок та законотворчою діяльністю.

Дивіться онлайн прямий ефір засідання Верховної Ради 04 жовтня 2019

До слова, Факти ICTV публікували календар роботи Верховної Ради до січня 2020 року.

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