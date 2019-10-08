Факти ICTV завершили рейтинг ТОП-100 блогерів України. Голосування тривало протягом місяця.

Вже п’ятий рік поспіль Факти ICTV проводять унікальний проект ТОП-100 блогерів України. Цього року українці разом з експертним журі обирали найкращих блогерів нашої країни. Голосування тривало з 6 вересня до 6 жовтня.

Нагадаємо, що проголосувати за улюбленого блогера мав змогу кожен охочий, пройшовши авторизацію на сайті ТОП-100 блогерів.

Головний переможець проекту буде визначений 16-го жовтня за допомогою голосів відвідувачів сайту Факти ICTV, а також голосів експертної комісії – у розподілі 50% на 50%.

Вже відомо, що перемогу серед користувачів здобула Яніна Соколова, яка випередила Андрія Луганського та Уляну Супрун. 16-го жовтня ми дізнаємось, як голосували наші експерти і оголосимо ім’я переможця!

На церемонію нагородження в двох номінаціях – ТОП-100 і Народний вибір ми запрошуємо всіх блогерів, які взяли участь у Рейтингу. Для того, щоб отримати запрошення, необхідно написати на електронну пошту [email protected]