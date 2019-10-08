Представники Північноатлантичної ради НАТО відвідають Одесу та Київ 30-31 жовтня.

Голова представництва Альянсу в Україні Александер Вінніков заявив, що такий візит є потужним сигналом підтримки суверенітету та територіальної цілісності України.

Він також зазначив, що в одеський порт зайдуть кораблі постійної військово-морської групи НАТО.

Під час візиту генсек Альянсу проведе комісію Україна – НАТО у Києві. У ній візьме участь президент Володимир Зеленський.

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Крім того, представники НАТО зустрінуться з депутатами, новим складом уряду та представниками громадянського суспільства.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що сподівається на підтримку НАТО у Чорному і Азовському морях.