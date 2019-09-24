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Зеленський сподівається на підтримку НАТО у Чорному і Азовському морях

Президент України Володимир Зеленський під час візиту на 74-ту сесію Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку зустрівся з генсекретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Зеленський сподівається на підтримку НАТО у Чорному і Азовському морях

Володимир Зеленський і Єнс Столтенберг обговорили подальші кроки для розвитку відносин і практичної взаємодії України та НАТО.

Президент сподівається, що візит Північноатлантичної ради НАТО в Україну в жовтні сприятиме активній співпраці з Альянсом у розбудові Збройних сил України, зокрема Військово-морських сил, а також ширшому залученню НАТО до підтримання безпеки в регіоні Чорного та Азовського морів.

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Під час зустрічі політики також обговорили питання підвищення рівня співпраці у модернізації Військово-морських сил України.

Пріоритетним напрямом роботи Володимир Зеленський назвав підвищення рівня сумісності ЗСУ із силами держав-членів НАТО, зокрема шляхом участі у спільних навчаннях і тренуваннях, програмах військової співпраці.

Крім того, порушувалось питання корупції. Володимир Зеленський зауважив, що Україна серйозно налаштована її подолати.

Нагадаємо, Володимир Зеленський взяв участь у відкритті Генасамблеї ООН.

Джерело: Офіс Президента

Фото: Офіс Президента

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