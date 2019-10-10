Президент Володимир Зеленський проводить в Києві прес-марафон.
Представники ЗМІ ставлять запитання гаранту групами з 6-8 осіб, які змінюють одна одну щопівгодини.
– Як тільки ми зможемо зробити місцеві вибори по всій країні — ми їх зробимо, – наголосив Зеленський.
Президент заявив, що пряма зустріч Зеленський – Путін неможлива, але вона повинна бути для завершення війни.
За словами гаранта, єдиним інструментом залишається – нормандський формат. Тому більшість кроків влади направлені на це, зокрема підтвердження формули Штайнмаєра, початок звільнення полонених, розведення військ.
Зеленський підкреслив, що не має впевненості в тому, що РФ хоче завершення війни.
Напередодні Зеленський поговорив з Ангелою Меркель, потім буде узгодження з Макроном, а потім буде пропозиція дати для РФ.
Зеленський зазначив, що не може впливати на правоохоронні органи, але кожні два тижні збирає наради, під час яких ставить питання про необхідність розслідування гучних справ.
– Пішло очищення, пішло потрошечки працювати, – заявив президент.
Він додав, що до 1 листопада мають бути продемонстровані результати за кількома гучними справами.
Справи доводиться збирати з різних правоохоронних органів.
Об’єднання правоохоронних органів, на думку Зеленського, має покращити ситуацію з розслідуваннями.
– Дзвінок ніяк не міг впливати на відносини зі США. У нас було кілька дзвінків, – заявив Зеленський.
Президент назвав стосунки України з США “втомленими”, а головним завданням – “затягнути Трампа” в Україну. Зеленський попросив Трампа, щоб Білий дім змінив риторику щодо Києва після зміни української влади.
Володимир Зеленський також повідомив, що дізнався про замороження постачання зброї ще до конфлікту навколо Джо Байдена.
Вирішувати його мали під час зустрічі з Трампом у Польщі, яка зірвалась. Проте Володимир Зеленський обговорив і розв’язував це питання з віце-президентом Пенсом.
– Якого Зеленського обирало суспільство? Зеленського, який припинить війну. Таким я і хочу залишатися. Як ми це зробимо, то вже інше питання. Я хочу припинити цю війну – це моя місія.
Звертаючись до людей, я звертаюся до всіх укранців. Вся та частина людей, які там, відчуваюсь себе укранцями – вони мають знати, що ми їх не кидаємо, ми їх повернемо разом із територіями. Це наш план А.
Найголовніше – жодне телебачення, жодні ЗМІ не повинні на них впливати. Вибір можуть зробити тільки вони самі – перемикати ці канали, не дивитися їх.
Поки там немає наших каналів, але ми працюємо над тим, аби вони там могли з’явитися.
Щодо розведення сил біля Станиці Луганської. Це найкрутіший інформаційних засіб. Найвигідніша форма. Ти прикладом показуєш: відкрили КПВВ, автобуси ходять, пішохідний міст зробили, європейська дорога.
Людина жила там, зараз вона працює на українській території, пішла до батьків і розповідає, що побачила. Це зараз там таке телебачення.
Ви знаєте, що таке інформаційна війна, а її треба вигравати.