10:47 -

Коли в Україні розпочнуться резонансні кримінальні справи та посадки?

Зеленський зазначив, що не може впливати на правоохоронні органи, але кожні два тижні збирає наради, під час яких ставить питання про необхідність розслідування гучних справ.

– Пішло очищення, пішло потрошечки працювати, – заявив президент.

Він додав, що до 1 листопада мають бути продемонстровані результати за кількома гучними справами.

Справи доводиться збирати з різних правоохоронних органів.

Об’єднання правоохоронних органів, на думку Зеленського, має покращити ситуацію з розслідуваннями.