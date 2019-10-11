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Факти / Україна

Grammarly: український стартап оцінили у понад $1 млрд

Український стартап з перевірки граматики англійської мови Grammarly оцінили у понад $1 млрд.

Grammarly

Grammarly оцінили у понад $1 млрд, і він зміг залучити ще $90 млн інвестицій.

Гендиректор компанії Бред Гувер підтвердив цю суму.

Читайте: Grammarly: факти про український стартап, який отримав $110 млн

– Ми не продаємо або не здаємо в оренду дані користувачів третім сторонам з будь-якої причини, зокрема для доправлення своїх оголошень. Наша бізнес-модель – це модель freemium, в якій ми пропонуємо безкоштовну версію нашого продукту, а також Grammarly Premium і Grammarly Business, які є платними. Єдиний спосіб, як Grammarly заробляє гроші, це підписки, – розповів представник компанії.

До слова, послугами українського стартапу користуються 20 млн осіб.

Grammarly – онлайн-сервіс для перевірки граматики англійської мови, заснований на технологіях штучного інтелекту.

Нагадаємо, у 2017 році стартап Grammarly залучив $110 млн інвестицій від фонду General Catalyst і IVP і Spark Capital.

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