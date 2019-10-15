Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав країни-члени Альянсу активніше надавати допомогу Україні.

На засіданні Парламентської асамблеї НАТО в Лондоні генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг говорив про підтримку України та її майбутнє членство.

– Через кілька тижнів вся Північноатлантична рада вирушить в Україну та висловить нашу політичну підтримку. Я закликаю також союзників з НАТО надавати Україні ще більшу практичну підтримку. Їм потрібна наша підтримка, – зазначив він.

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Столтенберг сказав, що Альянс також підтримує прагнення України до подальшої євроатлантичної інтеграції, зокрема членство.

– Ми вважаємо, що акцент має бути на реформах, на тому, як модернізувати Україну… Модернізація інститутів у сфері безпеки та оборони є найкращим шляхом просування до членства, – додав він.

Нагадаємо, представники Північноатлантичної ради НАТО відвідають Одесу та Київ 30-31 жовтня.

Джерело: НАТО