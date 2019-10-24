PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Екс-меру Слов’янська Штепі Україна має виплатити €3,6 тис. – ЄСПЛ

За рішенням Європейського суду з прав людини, Україна зобов’язана виплатити колишньому меру Слов’янська Нелі Штепі €3,6 тис.

Неля Штепа

На засіданні 24 жовтня ЄСПЛ постановив, що Україна повинна заплатити упродовж трьох місяців заявнику – екс-меру Слов’янська Нелі Штепі –  €3,6 тис.

З цієї суми: €2,6 тис. – нематеріальні збитки та €1 тис. – судові витрати та збори.

Згідно з рішенням Європейського суду, щодо Штепи були порушені дві статті Європейської конвенції з прав людини. Проте Україна має право оскаржити це рішення.

Читайте: Неля Штепа госпіталізована з інсультом – ЗМІ

Зокрема, Штепа скаржилася на неналежне фізичне та психологічне поводження, погані умови утримання, а також відсутність доступу до необхідного медобслуговування під час тримання під вартою.

Нагадаємо, Нелю Штепу затримали 11 липня 2014 року за звинуваченням у створенні терористичних організацій та замаху на територіальну цілісність України. Вона перебувала у СІЗО до 20 вересня 2017 року, після чого суд відправив її під домашній арешт.

Фото: ОПЗЖ

Джерело: Укрінформ

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Верховна Рада депутатский портфель
Раді запропонували визнати закон про люстрацію таким, що втратив чинність
Суд
Закон про люстрацію порушує права чиновників – ЄСПЛ
ЄСПЛ
Позов України по Криму – ЄСПЛ призначив дату засідання
Росія відхрещується від катувань під час захоплення Сенцова
Росія відхрещується від катувань під час захоплення Сенцова
еспч
ЄСПЛ скасував розгляд справи України проти Росії
Катастрофа MH17
Катастрофа MH17: родичі загиблих вимагають у Путіна $330 млн
Порушили права моряків: Україна направила в ЄСПЛ заяву проти РФ
Порушили права моряків: Україна направила в ЄСПЛ заяву проти РФ
Україна подала документи до ЄСПЛ у кримській справі проти РФ
Україна подала документи до ЄСПЛ у кримській справі проти РФ
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка