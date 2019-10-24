За рішенням Європейського суду з прав людини, Україна зобов’язана виплатити колишньому меру Слов’янська Нелі Штепі €3,6 тис.

На засіданні 24 жовтня ЄСПЛ постановив, що Україна повинна заплатити упродовж трьох місяців заявнику – екс-меру Слов’янська Нелі Штепі – €3,6 тис.

З цієї суми: €2,6 тис. – нематеріальні збитки та €1 тис. – судові витрати та збори.

Згідно з рішенням Європейського суду, щодо Штепи були порушені дві статті Європейської конвенції з прав людини. Проте Україна має право оскаржити це рішення.

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Зокрема, Штепа скаржилася на неналежне фізичне та психологічне поводження, погані умови утримання, а також відсутність доступу до необхідного медобслуговування під час тримання під вартою.

Нагадаємо, Нелю Штепу затримали 11 липня 2014 року за звинуваченням у створенні терористичних організацій та замаху на територіальну цілісність України. Вона перебувала у СІЗО до 20 вересня 2017 року, після чого суд відправив її під домашній арешт.

Фото: ОПЗЖ