Люди за стіною є невід’ємною частиною життя кожного з нас, тому так важливо знайти з ними порозуміння. Факти ICTV підготували матеріал, в якому розкажуть, як знайти спільну мову із сусідами і що робити, якщо вони не дають вам спокійно жити.

Крики, гучна музика вдень і вночі, гуркіт ремонтних робіт у вихідні та свята – вам знайоме це? Як втихомирити галасливих сусідів, що їм загрожує за порушення спокою і не тільки далі у матеріалі.

Є такий вислів: “Людині у житті повинно пощастити тричі: від кого народитися, у кого вчитися і з ким одружуватися!”. Фразу можна доповнити четвертим важливим пунктом, а саме сусідами: гучні і неадекватні точно здатні зіпсувати вам життя.

Як шум впливає на здоров’я

Хочеш мати проблеми зі здоров’ям, переїдь у будинок з галасливими сусідами. Про це свідчать численні дослідження.

Так, згідно з нормативами Всесвітньої організації охорони здоров’я, мешкаючи у мегаполісі, людина вже наражає себе на ризик: це скорочує тривалість життя на 10-12 років.

Гамір мегаполісу на 36% шкідливіший за куріння тютюну, яке скорочує життя людини у середньому на 6-8 років!

Якщо людина постійно піддається впливу шуму гучністю 50 дБ або вище, вона ризикує заробити безсоння, хвороби серця і нервової системи.

Тому так важливо мати комфортні умови життя і відпочинку, що безпосередньо залежить від людей, які живуть за стіною.

Пекло за стіною – що робити?

Нерідко стаються й конфлікти на цьому грунті. Розмовами, криками, кулаками і навіть переїздом – як тільки не намагаються вирішити це питання. Але з якого боку підійти, яку тактику обрати і куди звертатися – дізнавалися у досвідченого адвоката Олександра Босенка.

З якого часу не можна шуміти

Відповідно до ст. 24 Закону України Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, з 22.00 до 08.00 не можна голосно співати і кричати, користуватися музичною апаратурою та іншими джерелами побутового шуму. Категорично заборонені салюти, феєрверки, використання інших піротехнічних засобів.

Крім того, у святкові та неробочі дні заборонені ремонтні роботи, у будні їх не можна проводити з 21.00 до 08.00.

– Власник квартири, який має намір проводити ремонтні роботи в інший час, зобов’язаний попередити мешканців прилеглих квартир про це і обов’язково отримати їх згоду. У іншому разі він не має на це права, – каже адвокат.

Допустимий рівень шуму

Згідно з ч.1 ст. 24 Закону України Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, рівень шуму у житлових приміщеннях не повинен перевищувати встановлених показників, а саме:

вдень з 07.00 до 23.00 – 55 дБ;

вночі з 23.00 до 7.00 – 45 дБ.

Для розуміння рівня шумів наведемо кілька прикладів:

спокійна розмова у житловому приміщенні – приблизно 40 дБ;

легковий автомобіль з двигуном, що працює на холостому ході – 50 дБ;

звук пральної машинки – 75 дБ;

робота кухонного комбайну, міксеру – 85 дБ;

легковий автомобіль, який рухається зі швидкістю 50 км/год – 60-80 дБ.

Але що робити, якщо ви рівень шуму далекий від норми, з чого почати?

За словами Александра Босенка, це шлях у три етапи: спочатку розмова, потім поліція, далі суд.

Давай поговоримо

– У першу чергу потрібно спробувати вирішити ситуацію мирним шляхом. Попросіть сусіда зробити музику тихіше або й зовсім її вимкнути, – говорить він.

З ним згодна і психолог Людмила Мініна.

– У розмові вам важливо донести до сусідів, що ви не хочете розпалювати конфлікт, ви шукаєте спосіб домовитися. Що сподіваєтеся на двосторонню співпрацю. Загалом дайте зрозуміти, що ви поважаєте їх права і бажання жити комфортно, але і свої права будете твердо відстоювати, – підкреслює психолог.

При цьому не варто говорити агресивно, переходити на грубість, образи і, звичайно, лізти у бійку. Намагатися домовитися з людиною у стані алкогольного сп’яніння не тільки безглуздо, але і ризиковано.

– Важливо пам’ятати, що не з кожною людиною можна домовитися. Якщо сусіди поводяться агресивно і не йдуть на компроміс, краще викликати поліцію. Не варто ризикувати своїм здоров’ям і життям, – переконує експерт.

Крім того, необхідно обирати відповідний час для розмов. Не варто говорити з людиною вночі, оскільки у цей час доби інформація сприймається більш гостро і бесіда точно переросте у протистояння.

– Ваше звернення повинно бути чітким і конкретним. Краще якщо це буде у формі прохання. Скажіть про те, як на вас впливає дана поведінка, як ви відчуваєте себе при цьому: “Дитині дуже складно заснути, коли ви працюєте дриллю. Вона плаче”. Як показує досвід, нам легше увійти у становище іншого, якщо ми розуміємо, як наша поведінка впливає, що при цьому відчуває людина, – розповідає Людмила Маніна.

Взагалі, на думку психолога, важливо спробувати знайти контакт з сусідами після переїзду: вітайтеся, спілкуйтеся, приходьте на допомогу, якщо такі ситуації виникають – і тоді конфліктних ситуацій або взагалі не буде, або їх буде простіше вирішити.

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Розмова не допомогла- що робити?



– Якщо розмова не допомогла, необхідно набирати 102. Як свідчить практика, на такі правопорушення реагують і приїжджає наряд поліції, – каже Олександр Босенко.

Варто до приїзду поліції про всяк випадок зафіксувати факт порушення тиші: записати на диктофон, зняти на відео. Також можна звернутися до сусідів, щоб вони виступили як свідки.

Однак іноді трапляються хитрі порушники спокою, вони просто не відчиняють двері, коли приїжджає наряд поліції. А ті у свою чергу не мають юридичного права отримати доступ до квартири іншим шляхом. Тоді правоохоронці передають інформацію дільничному, який у подальшому повинен залучити винних до відповідальності.

Крім того, поява правоохоронців має психологічний ефект.

– Коли до вас у двері стукає загін озброєної поліції, це зазвичай справляє враження. Цього іноді вистачає, щоб сусіди стали вести себе тихше, – наголошує юрист.

Однак навіть у такому разі не нехтуйте складанням протоколу про адмінпорушення. Це необхідно для того, аби у разі повторного інциденту протягом року мати юридичну можливість вилучити техніку і накласти великий штраф на порушника.

Що загрожує

За порушення тиші передбачена можливість притягнення осіб до адміністративної відповідальності (ст. 182 Кодексу про адміністративні правопорушення).

Можливі 3 варіанти відповідальності:

попередження;

штраф;

конфіскація техніки з посиленням штрафу.

Попередження найбільш часто застосовується при першому виклику поліції. Це по суті є наслідком їх приїзду. Якщо це не допомогло, на правопорушника накладається штраф у розмірі 85-510 гривень (ч. 1 ст. 182 КУоАП).

– Взагалі все залежить від патруля і поведінки порушника. Можуть і з першого виклику штраф виписати, – каже юрист.

Якщо людина протягом року притягувалася до відповідальності за порушення тиші, до неї застосовується наступна санкція, а саме конфіскація техніки і штраф (ч. 2 ст. 182 КУоАП). При цьому сума буде значно вищою – від 255 до 2550 грн з конфіскацією звуковідтворювальної апаратури, піротехнічних засобів, інших предметів, які спровокували порушення спокою.

Цікаво, що в інших країнах Європи, покарання за шум куди більш серйозні: там не тільки штрафують на величезні суми, але і садять у в’язницю. Наприклад, в Італії пару зобов’язали виплатити штраф у розмірі €12 500 за занадто гучний секс. З тієї ж причини цей же хлопець раніше встиг відсидіти 4 місяці за гратами.

Чи дійде справа до суду?

Після того як протокол був складений співробітниками правоохоронних органів, він буде розглядатися протягом 15 днів. Якщо ви не згодні з рішенням, можете оскаржити його у судовому порядку.

– Судова практика свідчить про малоймовірність оскарження протоколу по адмінпорушенням (часто суди відмовляються відкривати провадження), – говорить експерт.

Таким чином, на галасливих сусідів можна знайти управу у вигляді штрафу та конфіскації техніки. Але навіть це не завжди допомагає і доводиться або змиритися і зробити у квартирі звукоізоляцію, або переїхати в іншу квартиру.

А краще не отруювати один одному життя і мирно співіснувати разом. Як казав у мультфільмі кіт Леопольд “Давайте жити дружно!”.

Ангеліна Маліновська