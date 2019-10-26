У п’яти українських містах зафіксували незначне перевищення забруднення повітря.
У ДСНС розповіли, що 26 жовтня в Україні значних перевищень рівнів забруднення повітря не зафіксовано.
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Проте незначні перевищення гранично допустимого забруднення є в Дніпрі, Одесі, Кривому Розі, Львові та Кам’янському.
– Концентрацій оксиду вуглецю, фенолу, формальдегіду, діоксиду азоту, діоксиду сірки, пилу, які могли б бути віднесені до високих немає, – зазначили у ДСНС.
Через відсутність опадів, слабкий вітер, інверсію та густі тумани у повітря можуть накопичуватися забруднюючі речовини.
Раніше Факти ICTV писали, як покращити ситуацію з забрудненим повітрям в Україні.
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