В США тривають політичні розбірки через скандальну розмову Трампа із Зеленським. У нижній палаті Конгресу США допитують у справі низку пов’язаних з Україною дипломатів.

Їхні покази вказують, що для тиску на Київ розгорнулась ціла кампанія на чолі з адвокатом Трампа та екс-мером Нью-Йорка Рудольфом Джуліані.

Посол США в ЄС Гордон Сонленд зізнався, що за вказівкою Джуліані тиснув на одного з радників Зеленського під час зустрічі у Варшаві. Крім того, Джуліані вимагав розслідування нібито втручання України у американські вибори 2016 року.

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За словами колишнього спецпредставника США в Україні Курта Волкера активно допомагав Джуліані в його кампанії і тодішній генпрокурор Юрій Луценко, у якого були свої політичні амбіції. Екс-посол США в Україні Марі Йованович заявила, що саме він допоміг Джуліані звільнити її з посади.

За словами екс-генпрокурора Луценка саме Йованович та віце-президент Байден свого часу втручались в українські справи ще в 2015 році, вимагаючи звільнення його попередника Віктора Шокіна.

Натомість Курт Волкер звинуватив Луценка у брехні. Каже, що генпрокурор аби зберегти посаду надавав Білому дому неправдиві дані. Луценко це заперечує і готовий свідчити перед американським Конгресом, тільки б покликали.

Попереду ще кілька публічних слухань у нижній палаті Конгресу США. Демократи сподіваються до Різдва оголосити Трампу імпічмент.

Експерт Атлантичної Ради Адріан Каратницький сподівається, що Трамп відмовиться від участі у виборах президента 2020 року. Бо у нього просто не буде часу вести кампанію відбиваючись від імпічменту.

Показником антипатії до Трампа стали останні вибори губернатора штату Кентукі. Попри те, що у 2016 році понад 60% виборців там проголосували за республіканця Трампа наразі там виграв кандидат від демократів.

А віце-президенту Майку Пенсу довелось навіть виправдовуватись, що він не збирається підсиджувати Трампа. The New York Times розповсюдив інформацію, що нібито Пенс за допомогою уряду, хоче скористатись конституційною поправкою, яка дозволяє усунути профнепридатного президента.

Американський політтехнолог Джеймон Смарт вважає, що в скандалі з Трампом Києву варто звертати увагу не на його імідж, а на український. А колишній посол США в Україні Стівен Пайфер вважає, що найважливіше для Києва зберегти нейтралітет в американській політиці.

Наразі Трамп заявив, що готовий оприлюднити стенограму ще однієї розмови з Зеленським. Утім, шкода принаймні на дипломатичному рівні стосункам між США та Україною вже нанесена. В Україні так і немає посла з Вашингтону, а за даними видання Foreign Policy Держдеп ліквідує посаду спецпредставника по Україні.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп думає над пропозицією президента РФ Володимира Путіна відвідати Москву з нагоди 75-річчя перемоги в Другій світовій війні.