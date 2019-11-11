PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Імпічмент на Різдво. Чи вдасться демократам дотиснути Трампа

Імпічмент на Різдво. Чи вдасться демократам дотиснути Трампа

В США тривають політичні розбірки через скандальну розмову Трампа із Зеленським. У нижній палаті Конгресу США допитують у справі низку пов’язаних з Україною дипломатів.

Їхні покази вказують, що для тиску на Київ розгорнулась ціла кампанія на чолі з адвокатом Трампа та екс-мером Нью-Йорка Рудольфом Джуліані.

Посол США в ЄС Гордон Сонленд зізнався, що за вказівкою Джуліані тиснув на одного з радників Зеленського під час зустрічі у Варшаві. Крім того, Джуліані вимагав розслідування нібито втручання України у американські вибори 2016 року.

Читайте: Трамп назвав дату публікації ще однієї стенограми розмови із Зеленським

За словами колишнього спецпредставника США в Україні Курта Волкера активно допомагав Джуліані в його кампанії і тодішній генпрокурор Юрій Луценко, у якого були свої політичні амбіції. Екс-посол США в Україні Марі Йованович заявила, що саме він допоміг Джуліані звільнити її з посади.

За словами екс-генпрокурора Луценка саме Йованович та віце-президент Байден свого часу втручались в українські справи ще в 2015 році, вимагаючи звільнення його попередника Віктора Шокіна.

Натомість Курт Волкер звинуватив Луценка у брехні. Каже, що генпрокурор аби зберегти посаду надавав Білому дому неправдиві дані. Луценко це заперечує і готовий свідчити перед американським Конгресом, тільки б покликали.

Попереду ще кілька публічних слухань у нижній палаті Конгресу США. Демократи сподіваються до Різдва оголосити Трампу імпічмент.

Експерт Атлантичної Ради Адріан Каратницький сподівається, що Трамп відмовиться від участі у виборах президента 2020 року. Бо у нього просто не буде часу вести кампанію відбиваючись від імпічменту.

Показником антипатії до Трампа стали останні вибори губернатора штату Кентукі. Попри те, що у 2016 році понад 60% виборців там проголосували за республіканця Трампа наразі там виграв кандидат від демократів.

А віце-президенту Майку Пенсу довелось навіть виправдовуватись, що він не збирається підсиджувати Трампа. The New York Times розповсюдив інформацію, що нібито Пенс за допомогою уряду, хоче скористатись конституційною поправкою, яка дозволяє усунути профнепридатного президента.

Американський політтехнолог Джеймон Смарт вважає, що в скандалі з Трампом Києву варто звертати увагу не на його імідж, а на український. А колишній посол США в Україні Стівен Пайфер вважає, що найважливіше для Києва зберегти нейтралітет в американській політиці.

Наразі Трамп заявив, що готовий оприлюднити стенограму ще однієї розмови з Зеленським. Утім, шкода принаймні на дипломатичному рівні стосункам між США та Україною вже нанесена. В Україні так і немає посла з Вашингтону, а за даними видання Foreign Policy Держдеп ліквідує посаду спецпредставника по Україні.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп думає над пропозицією президента РФ Володимира Путіна відвідати Москву з нагоди 75-річчя перемоги в Другій світовій війні.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Референдум
Референдуми в Україні: хто призначає і проводить
андрей балонь
Балонь призначений головою Кіровоградської ОДА
В Україні заборонять на два роки перевірки ФОП щодо використання РРО
В Україні заборонять на два роки перевірки ФОП щодо використання РРО
Володимир Зеленський
Зеленський ініціює референдум щодо права іноземців купувати землю
Зеленський звільнив Геруса з посади представника президента в Кабміні
Зеленський звільнив Геруса з посади представника президента в Кабміні
Трамп назвав дату публікації ще однієї стенограми розмови із Зеленським
Трамп назвав дату публікації ще однієї стенограми розмови із Зеленським
Держдепартамент розморозив допомогу Україні до розпорядження Трампа
Держдепартамент розморозив допомогу Україні до розпорядження Трампа
Володимир Зеленський
Мова краси і добра: Зеленський привітав українців з Днем писемності та мови
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка