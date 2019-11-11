ЗСУ і війська противника завершили практичну фазу розведення сил від лінії розмежування поблизу Петрівського і Богданівки.

11 листопада завершилася третя доба від початку розведення військ поблизу Петрівського і Богданівки.

Начальник прес-центру штабу ООС Андрій Агеєв повідомив, що практичну фазу завершено, тобто на зазначеній ділянці розведені сили і засоби.

– Сьогодні українська сторона повідомить МЗС та ОБСЄ про те, що завершили. ОБСЄ проведе верифікацію за допомогою квадрокоптерів та інших засобів, – сказав Агеєв.

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Він додав, що 12 листопада почнеться розмінування ділянки розрахунками Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, розведення сил поблизу Петрівського почалося о 12.15 9 листопада, після підтвердження готовності обох сторін.