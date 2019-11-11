Міністр оборони Андрій Загороднюк повідомив, що поставив собі за мету скасувати обов’язковий призов до армії.

В ефірі одного з телеканалів Андрій Загороднюк запевнив, що не варто чекати на швидке скасування призову.

Він зазначив, що це точно не станеться протягом року.

Але таке рішення зумовлене тим, що Україна рухається до професійної армії згідно зі стандартами НАТО, яка має бути підготовленою, професійною та оснащеною.

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Андрій Загороднюк також додав, що кожен військовий повинен знати своє місце. У нього має бути чітка військова кар’єра і захищені права.

Таким чином, під час відбору можна буде конкурувати за кращих людей.

В Україні планують скасувати призов в армію В армії повинні служити тільки контрактники

Я проти, призивати треба і жінок

Не можна скасовувати, відслужити мають усі

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До слова, раніше на сайті президента Володимира Зеленського з’явилася петиція про скасування строкової військової служби.